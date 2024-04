25 aprile, la Resistenza continua!

La festa della Liberazione commemora uno dei momenti più alti della dignità del nostro Paese e tutti gli italiani dovrebbero viverla come un giorno di rinascita e orgoglio. Ma questa giornata, con tutto il suo valore simbolico, è sotto attacco da parte della maggioranza di governo e con essa diversi diritti conquistati in anni di lotte. Proprio per questo la Resistenza non può essere imbalsamata e relegata al passato ma deve rivivere nella costruzione di una società migliore, senza illudersi che alcune forme di liberticidio ormai non possano più manifestarsi.