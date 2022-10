Con il premio alla genialità di Dario Fo e Franca Rame l’Accademia di Svezia riconobbe la storia negata dei giullari, dando dignità massima a una cultura popolare e orale capace, attraverso le risate, di stimolare il pensiero critico. A distanza di 25 anni l’attore teatrale Matthias Martelli spiega l’importanza di quel riconoscimento (“Dario Fo. Un Nobel ai giullari”).

“Il Concilio Vaticano II sessant’anni dopo: un bilancio deludente” è il titolo dell’articolo di Marco Marzano che, nel 60° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II, denuncia l’esaltazione sistematica e acritica di quell’assemblea e dei suoi risultati e spiega perché è tempo di avanzare qualche dubbio sulla possibilità che possa ancora costituire un fattore di spinta verso il rinnovamento della Chiesa.

Abuso di potere, tratta di esseri umani, sfruttamento e servitù. Emanuela Provera ricostruisce la vera storia della prelatura fondata da Josemaría Escrivá de Balaguer, proclamato santo il 6 ottobre di 20 anni fa da Giovanni Paolo II, segnata dalla violenza subita da molte persone che ne hanno fatto parte (“Opus Dei, l’altra verità“).

“Putin deve perdere questa guerra a tutti i costi!” afferma Adam Michnik, anima di Gazeta Wyborcza, il più grande quotidiano indipendente polacco, in una lunga intervista rilasciata a Christian Longchamp su guerra, Ucraina, Russia, Polonia e demoni del secolo.

Daniele Nalbone ci illustra i dati dell’ultimo report della ong messicana Artículo 19, che mostrano come il governo di López Obrador non stia riuscendo a limitare la violenza contro i giornalisti. Al contrario, i discorsi del presidente pongono sempre più la stampa nel mirino: nei primi sei mesi dell’anno sono stati 331 gli attacchi registrati contro i cronisti e 12 i reporter uccisi tra gennaio e oggi (“In Messico ogni 14 ore un giornalista subisce un attacco”).

Sull’importanza di prevenire pandemie e disastri naturali pubblichiamo un estratto dell’ultimo libro di Telmo Pievani, La natura è più grande di noi. Storie di microbi, di umani e di altre strane creature, un viaggio illuminante, a tratti personale, tra scienza ed ecologia, storia e antropologia, scoperte mediche e avventure zoologiche, storie di strane creature e incontri con donne e uomini straordinari (“La morale della Regina Rossa“).

Buona lettura!

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.