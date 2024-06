80 anni dallo sbarco in Normandia. Intervista a Gastone Breccia

Professore, come si arrivò a pianificare lo sbarco in Normandia? Fu dettato dalla necessità di aprire un secondo fronte occidentale in Europa e dare manforte all’Armata Rossa, che stava pagando un prezzo altissimo per contenere la Wehrmacht sul fronte orientale, oppure le motivazioni furono più articolate?

Stalin aveva chiesto già nel 1942 agli Alleati occidentali l’apertura del “secondo fronte” in Europa. Le decisioni finali vennero prese durante la conferenza Quadrant di Québec nell’agosto del 1943 e soprattutto durante la conferenza Eureka di Teheran alla fine di novembre dello stesso anno, la prima in cui si trovarono riuniti i “tre grandi”. Stalin, ovviamente, insisteva per uno sbarco immediato in Francia; Churchill era favorevole a privilegiare il teatro di guerra italiano e balcanico, seguendo una linea d’azione che riteneva al tempo stesso meno rischiosa (attaccare “il ventre molle” dell’Asse) e più vantaggiosa per l’impero britannico; il presidente Roosevelt, che ebbe l’ultima parola, si mostrò più incline a sposare la linea sovietica: concesse risorse e tempo limitato al Mediterraneo, imponendo una “strategia dell’approccio diretto”, volta a colpire i tedeschi dov’erano più forti, puntando direttamente attraverso la Manica verso il cuore del Terzo Reich.

A capo dell’operazione fu messo il generale Dwight Eisenhower. Quali sfide e quali difficoltà doveva affrontare chi aveva la responsabilità di pianificare e condurre un compito come l’operazione Overlord, che dallo sbarco in mosse i suoi primi passi? Sfide complesse e in parte inedite, e difficoltà enormi. Non era mai stato tentato niente del genere: attaccare un nemico esperto, preparato, attestato su una costa fortificata, dovendo coordinare non solo le operazioni di due eserciti, ciascuno con tradizioni, capacità e debolezze sue proprie, ma quelle di una impressionante quantità di mezzi aeronavali, essenziali alla riuscita dell’impresa. Si pensa spesso a Eisenhower come a un “generale da tavolino” e non da battaglia: è vero, perché Ike non comandò mai in prima persona, né prima né dopo il D-Day, delle truppe sul campo, ma non per questo il suo ruolo fu più semplice, o meno decisivo.

Ci può riassumere come si svolse lo sbarco e quali furono i suoi punti salienti?

Vennero scelte cinque zone di sbarco: all’ala destra (occidentale) le spiagge affidate alle forze statunitensi di Utah, alla base della penisola del Cotentin, e Omaha; poi quelle assegnate alle forze britanniche e canadesi di Gold, Juno e Sword. A proteggere i fianchi scoperti della vasta area dello sbarco vennero destinati i paracadutisti statunitensi (nel Cotentin, nel settore occidentale) e britannici (per conquistare e difendere i ponti sul fiume Orne, nel settore orientale). Il piano prevedeva di consolidare la testa di ponte nelle prime 24 ore, quindi attaccare frontalmente i tedeschi nella zona di Caen (che dista soltanto una dozzina di chilometri dalla spiaggia Sword), attirare e “fissare” in quell’area il grosso delle loro forze, e compiere un movimento aggirante da ovest (in termini pugilistici, una sorta di “diretto sinistro” verso Caen seguito da un “gancio destro” dalla zona di Carentan-St Lô). Le cose non andarono come previsto: i tedeschi resistettero con estrema tenacia, e per sloggiarli dalla zona costiera della Normandia ci vollero più di due mesi. Soltanto alla metà di agosto, il fronte cedette e la strada di Parigi fu finalmente aperta.

Uno dei film più noti dedicati a quella vicenda è Salvate il soldato Ryan, di Steven Spielberg. Nella lunga sequenza iniziale, celebre per il suo realismo, lo sbarco viene messo in scena attraverso il punto di vista dei soldati coinvolti. Che cosa significava per un soldato semplice partecipare a uno sbarco anfibio di quella portata, essendo esposto al fuoco nemico che presidiava le spiagge?

Ho studiato Saving Private Ryan… i primi venti minuti sono straordinari e rendono bene l’dea della spaventosa esperienza di andare all’assalto di una spiaggia difesa da truppe attestate in bunker e nidi di mitragliatrice. Ma l’azione che nel film di Spielberg dura venti minuti nella realtà si prolungò per quasi otto ore, dallo sbarco dei Rangers del capitano Goranson – o capitano Miller nella finzione cinematografica – fino alla conquista del WN-71, il Wiederstandnest (“nido di resistenza”) che dominava il canalone di Vierville, principale via d’accesso dalla spiaggia Omaha verso l’entroterra. Quindi l’esperienza reale dei combattenti fu altrettanto terribile, ma decisamente più diluita nel tempo. La guerra, è stato detto, è fatta da lunghissime ore di noia intervallate da spasmi di puro terrore…

La resistenza francese ebbe un ruolo nell’operazione? Quale?

I maquis crearono non pochi problemi nelle retrovie tedesche, ostacolando il movimento dei convogli ferroviari, interrompendo o rendendo comunque insicure le comunicazioni tra i comandi. Non causarono gravi perdite alle unità della Wehrmacht, ma resero senza dubbio più difficile coordinare una reazione efficace nel giorno decisivo dello sbarco.

Sembra che noi esseri umani abbiamo il bisogno psicologico di voler necessariamente trovare i momenti decisivi, i punti di svolta che determinano il corso delle vicende umane. Senza ricorrere a sensazionalismi e retoriche, lo sbarco in Normandia può essere davvero annoverato tra questi?

Direi di sì. Oggettivamente l’assalto alla Festung Europa hitleriana segnò una svolta nel secondo conflitto mondiale. Se il 6 giugno 1944 l’invasione fosse fallita – e poteva fallire – la guerra si sarebbe prolungata almeno un altro anno, con conseguenze difficili da prevedere sul suo esito finale e sulla forma che avrebbe preso il mondo una volta raggiunta la pace.

Per finire due domande che riconnettono quegli eventi ai loro successivi sviluppi e all’attualità: torniamo al generale Eisenhower, che diversi anni dopo aver condotto l’operazione Overlord esortò i cittadini americani a vigilare sulle “influenze che non diano garanzie, sia palesi sia occulte, esercitate dal complesso militare-industriale”. Quanto quell’ammonimento si rivelò pertinente?

Eisenhower conosceva bene “il complesso militare-industriale”: ne aveva potuto misurare appieno la spaventosa potenza messa al servizio degli Alleati tra il 1941 e il 1945, e sapeva che quando in gioco ci sono interessi economici enormi è difficile, da parte dell’esecutivo anche di un Paese democratico, esercitare un controllo adeguato sulle scelte politiche. Un campanello d’allarme giustificato, senza dubbio…

Quello in Normandia è considerato lo sbarco anfibio per eccellenza. Si tratta dell’operazione militare più difficile e complessa e, alla luce di questa considerazione, vorrei chiederle se secondo lei è possibile che la Cina nel prossimo futuro attacchi Taiwan con questa modalità.

Senza dubbio un assalto anfibio è l’operazione più difficile che un esercito possa pianificare ed eseguire: si tratta di proiettare una forza sufficiente a superare le difese nemiche utilizzando navi da sbarco, quindi mezzi vulnerabili e dalla capacità limitata, e subito dopo risolvere il problema di rifornire in modo adeguato queste forze che combattono con il mare alle spalle, almeno inizialmente con poche armi pesanti, isolate dalle proprie basi logistiche. Anche per queste difficoltà oggettive credo sia improbabile che i cinesi tentino un’invasione di Taiwan su vasta scala, stile Overlord: soprattutto se gli Usa dovessero mantenere il loro attuale sostegno militare all’”isola ribelle”. Più probabile che tentino, nel rispetto delle regole dell’arte cinese della guerra, un “approccio indiretto”: destabilizzazione del fronte interno taiwanese, promesse di integrazione economica e politica “morbida” unite a minacce più o meno velate di uso massimale della forza.

CREDITI FOTO: U.S. Army, Post-Work: User: W.wolny – Archivesnormandie 1939-45|Wikimedia Commons

