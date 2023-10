A 1.000 passi dalla meta

Ieri, domenica 1° ottobre, alle ore 15,24 abbiamo raggiunto i 4.000 impegni di abbonamento a MicroMega. Il traguardo dei 5.000 è ormai a portata di mano. Grazie a voi potrebbe compiersi quello che due settimane fa ci sembrava un miracolo. Vi prego di non rallentare la passione e il tempo che state dedicando per raggiungere l’obiettivo. Insistete sui vostri social, con tutti i vostri contatti, con i colleghi di lavoro e di studio, convincete almeno un amico a sottoscrivere l’impegno per l’abbonamento. In un’Italia (s)governata da destre becere o addirittura nostalgiche del “male assoluto” c’è bisogno assoluto che ogni voce di sinistra continui a risuonare, ragionando e approfondendo, e più che mai quella di una sinistra illuminista come MicroMega, egualitaria, atea, ma sempre aperta al confronto.

Paolo Flores d’Arcais

MicroMega muore.

(A meno che…)

A giorni uscirà il numero 5 del 2023, un Almanacco delle scienze curato da Telmo Pievani dal titolo “La scienza è una questione di metodo”. A novembre il numero 6 sul tema della cittadinanza vs identità e della galassia del fenomeno “woke”, praticamente già pronto. Sarà l’ultimo.

Attualmente abbiamo 500 abbonati alla rivista cartacea, 1200 al settimanale on line MicroMega+, una vendita media in libreria di 300 copie al mese. Per un bilancio saldamente in equilibrio ci serve almeno il triplo. Difficile dire quanto questa situazione sia dovuta allo shock logistico e commerciale rappresentato dalla chiusura della vendita in edicola, a una conduzione disastrosa del settore manageriale/promozionale per abbonamenti e librerie, o alle posizioni politiche della rivista che in questi ultimi anni la vedono in conflitto non solo con destre, conservatori, establishment (titolo di merito e una delle nostre ragion d’essere), o con le sinistre ufficiali (quando nasce, nel 1986, MicroMega è già in polemica col Pci), ma in rotta di collisione con gran parte della sinistra della società civile (sulla guerra di Putin e su molti aspetti del politicamente corretto). […] Continua a leggere.

