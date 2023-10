5.000! E adesso, concretizziamo gli impegni!

Ora è il momento di concretizzare gli impegni e trasformarli in abbonamenti e donazioni: qui di seguito tutte le indicazioni su come fare.

Evviva! Avete fatto il miracolo.

Questa mattina alle 8 abbiamo raggiunto i 5.000 impegni di abbonamento. Un gigantesco grazie a ciascuno di voi, con cui l’avventura di MicroMega per un’Italia “giustizia-e-libertà” prosegue.

Ora è il momento di concretizzare gli impegni e trasformarli in abbonamenti e donazioni (qui sotto tutte le indicazioni su cosa fare).

MicroMega potrà continuare il suo lavoro ed evitare la chiusura solo se gli impegni presi saranno onorati. Facciamo circolare questa mail, che ciascuno la invii ai suoi contatti e amici scrivendo “MicroMega vive e io mi abbono, fallo anche tu!”. 5.000 abbonamenti ci consentono di continuare con serenità, ma è nostra intenzione – in realtà una necessità nello scenario editoriale attuale – ampliare l’offerta di MicroMega in ambito digitale, con testi, podcast, video e tutti i nuovi strumenti che per le giovani generazioni costituiscono canali privilegiati e imprescindibili. E per questo abbiamo bisogno di puntare oltre la soglia dei 5.000.

Andiamo avanti insieme, con passione civile e culturale, senza rassegnarsi. Facciamo tornare la speranza con la lotta e l’impegno.

Paolo Flores d’Arcais

COME CONCRETIZZARE GLI ABBONAMENTI

Qui di seguito trovi le indicazioni per attivare la forma di abbonamento promesso. Se non avevi preso alcun impegno e decidi di abbonarti ora, te ne siamo grati. Segui il link al prodotto che più ti interessa. Puoi anche regalare un abbonamento a un’altra persona inserendo i suoi dati.

Per sottoscrivere l’abbonamento, clicca sulla soluzione che hai scelto:

Rivista cartacea ORDINARIO (annuale, 6 numeri, spedizione in Italia) – 75 €

Rivista cartacea SOSTENITORE (annuale, 6 numeri, spedizione in Italia) – 100 €

Newsletter MicroMega+ ORDINARIO (annuale, 50 numeri) – 48 €

Newsletter MicroMega+ SOSTENITORE (annuale, 50 numeri) – 60 €

Rivista cartacea e newsletter MicroMega+ SOSTENITORE (annuale) – 200 €

Clicca sull’offerta che hai scelto, inserisci i tuoi dati e completa il tuo acquisto.

Hai inserito i tuoi dati ma non vedi la pagina di check-out?

1. Clicca di nuovo sulla voce Acquista;

2. Scegli il tuo prodotto;

3. Completa l’acquisto.

Per gli abbonamenti cartacei con spedizione in Europa o nel resto del mondo, o se ti interessa ricevere la rivista cartacea in formato digitale, scrivi a info@micromega.net

PER CONCRETIZZARE LE DONAZIONI

Per effettuare una donazione:

– tramite PayPal o carta di credito, segui questo link.

– tramite bonifico bancario, versa l’importo a:

BENEFICIARIO: Micromega Edizioni impresa sociale SRL

IBAN: IT18N0623003201000064268523

BIC/SWIFT CRPPIT2P595

CAUSALE: Donazione MicroMega

Per qualsiasi informazione, dubbio o delucidazione, scrivi a info@micromega.net

Grazie di cuore!

LEGGI L’APPELLO “MICROMEGA MUORE”

