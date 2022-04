Obiezione di coscienza, leggi restrittive, campagne di stigmatizzazione. Dagli Stati Uniti alla Polonia passando per il nostro Paese, l’accesso all’aborto è a rischio.

Aborto. Contro lo stigma | di INGRID COLANICCHIA

Da qualche giorno in Spagna è reato intimidire e offendere le donne che decidono di abortire. Un provvedimento importante considerato quanto pervasivo sia lo stigma che grava su chi sceglie di interrompere la gravidanza.

Aborto negli Usa: una guerra sul corpo delle donne | di INGRID COLANICCHIA

Florida, Oklahoma, Arizona, Kentucky… Quali e quanti Stati Usa stanno limitando l’accesso all’aborto? Qual è la posta in gioco? Il quadro della situazione in attesa del destino della storica sentenza Roe v. Wade.

Aborti negati e gravidanze a rischio: l’impatto della guerra sul corpo e sulla vita delle donne | di INGRID COLANICCHIA

In Polonia, dove hanno trovato rifugio più di 2 milioni di ucraini, perlopiù donne e bambini, l’aborto è di fatto vietato. Cosa che ha messo le profughe bisognose di questo intervento di fronte a tutte le difficoltà vissute (e denunciate) dalle donne polacche.

Una prospettiva di lotta sullo Stato di diritto: il caso dell’aborto in Polonia | di ALEXANDER DAMIANO RICCI

Nel corso di sei anni, il Paese primo beneficiario di fondi europei in termini assoluti è stato trasformato in un regime in cui lo Stato di diritto è lettera morta. E, con esso, il diritto all’aborto.

Aborto, dalla pandemia alle proposte per una nuova legge | di ANNA POMPILI

Da 43 anni la 194 è costantemente sotto attacco e l’emergenza sanitaria ha acuito le difficoltà di accesso all’interruzione volontaria di gravidanza. È tempo di discutere una nuova legge, non più ipocrita e stigmatizzante, che riconosca il pieno diritto di cittadinanza per tutte le donne.

Se gli Stati Uniti cancellano il diritto all’aborto | di INGRID COLANICCHIA

I prossimi mesi saranno decisivi per determinare il destino della storica sentenza Roe v. Wade. Con il rischio concreto che metà del Paese possa cancellare il diritto all’aborto.

Aborto, in almeno 15 ospedali il 100% dei ginecologi è obiettore | di INGRID COLANICCHIA

L’indagine “Mai dati!” della Luca Coscioni delinea un quadro un po’ diverso in materia di accesso all’aborto rispetto all’ultima Relazione ministeriale.

Come il Partito Repubblicano è diventato il punto di riferimento degli antiabortisti americani | di MASSIMILIANO SALTORI

La Corte Suprema Usa ha recentemente privato le donne texane del diritto all’aborto. All’origine di questa decisione, lo stretto legame tra giurisprudenza e politica americana e il riposizionamento del Partito Repubblicano, passato nel corso degli anni dal sostegno alla completa opposizione all’interruzione di gravidanza.

La sepoltura dei feti e la criminalizzazione delle donne che abortiscono | di ANNA POMPILI

La vicenda dei feti abortiti sepolti sotto una croce col nome delle madri evidenzia l’impostazione ipocritamente ideologica e compromissoria della legge 194 che parla di vita umana “dal suo inizio”.

Bergoglio nemico di donne e gay | di CINZIA SCIUTO

Nelle recenti dichiarazioni il pontefice ribadisce la linea della Chiesa: l’aborto è omicidio e il matrimonio è solo fra uomo e donna.

“L’Evénement” di Audrey Diwan: film indispensabile e urgente | di MICAELA GROSSO

Il Leone d’Oro di quest’anno ha premiato un film crudo e violentemente sincero che riporta a galla un passato non così lontano, in un presente in cui il progresso sociale che talvolta pensiamo di aver conquistato per sempre si scontra con la realtà drammatica di Paesi come la Polonia o come il Texas. E persino come l’Italia, con il suo crescente numero di obiettori di coscienza.

Se l’aborto è un reato (anche in Germania) | di CHIARA ERCOLANI

Su MicroMega il documentario di Chiara Ercolani “Just a concession”.

Legge 194: è ora di cambiarla per dare maggiore autodeterminazione alle donne | di ANNA POMPILI

Il 17 maggio 1981 vennero respinti i referendum che volevano abrogare la 194, la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza. Una legge che ha rappresentato una conquista enorme per le donne, ma che contiene ancora forti limitazioni alla loro autodeterminazione. È ora di cambiarla, in meglio.

Sotto attacco la campagna Uaar in favore dell’aborto farmacologico | di MAURIZIO FRANCO

Le organizzazioni “no choice” contro i manifesti affissi in oltre quaranta città italiane. Minacciata e insultata la testimonial della campagna.

Obiezione di coscienza all’aborto e obbligo vaccinale. Lo Stato e la pratica del due pesi due misure | di INGRID COLANICCHIA

Si profila all’orizzonte l’obbligo della profilassi anti Covid per gli operatori sanitari. È dunque possibile imporre un comportamento al personale medico sanitario. Buono a sapersi. Lo terremo presente la prossima volta che ci verrà detto che l’obiezione di coscienza all’aborto è un diritto inalienabile.

