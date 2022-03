Guerra in Ucraina, la solidarietà di Cracovia: viaggio tra gli attivisti

Il centro Wielokulturowe è uno dei presidi di Cracovia che fornisce beni essenziali e servizi di prima necessità ai rifugiati ucraini che approdano o transitano in Polonia, dove una rete di associazioni internazionali sta collaborando per garantire solidarietà.

Nonostante Cracovia si trovi a quasi 900 chilometri da Kiev non si è mostrata indifferente alla crisi umanitaria che sta colpendo la popolazione ucraina. Sono numerosi i presidi a sostegno dei rifugiati e le strutture che si sono attivate per accoglierli e fornire loro assistenza primaria, burocratica e sanitaria. Il centro Wielokulturowe, di cui Sebastian è coordinatore, arriva ad accogliere fino a 800 rifugiati al giorno: qui, una volta alla settimana, possono ricevere abiti, cibo, prodotti per l’igiene personale e per la cura dei neonati.

Video di Gioia Baggio, Giacomo Longo e Rachele Pozzato

