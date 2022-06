Amarcord: il Ponte sullo Stretto

Iniziò Silvio il reietto

quando un dì da Vespa ha detto:

“Come prova del mio affetto,

italiani, vi prometto

che un bel Ponte sullo Stretto

quanto prima verrà eretto.

Ho già chiesto a un architetto

alle Infrastrutture addetto

che prepari un buon progetto”.

Grazie al Ponte sullo Stretto

conta di essere rieletto.

Poi fu pessimo il verdetto:

il caiman non fu rieletto

ed il Ponte sullo Stretto

Prodi chiuse in un cassetto.

Pochi anni e fu rieletto.

In tivù tornò l’ometto:

“Faccio il Ponte sullo Stretto!”

Da premier non fu perfetto

e nel far di qualche annetto

lo spread fece lo sgambetto

all’ignobile ducetto.

Giorgio Re, a busto eretto,

scelse un uomo di intelletto

per cacciare il bolso ometto

ed il bocconian provetto

fatto capo in fretta, ha detto:

“Io sul Ponte sullo Stretto

la mia faccia non ci metto!”

e lo splendido progetto

ritornò nel suo cassetto.

Elezion. Dopo un annetto

dal suo Colle prediletto

il fenomenal nonnetto

fa premier un poveretto,

Letta, uom serio e corretto,

giovane di bell’aspetto,

ma con il grave difetto

d’essere al potere inetto.

Un destino maledetto

porta di Giorgio al cospetto

un boy scout, grado lupetto

che divien premier provetto.

In funzion del nuovo assetto,

Renzi scrisse il bel progetto,

per le allodole specchietto,

per sanare ogni difetto:

referendum maledetto!

Perché il Sì vinca di netto

e il domani sia perfetto

in tivù disse il ducetto:

“Farò il Ponte sullo Stretto!

Se riaprite quel cassetto

ove sta il vecchio progetto

e lo date a un architetto

che col lapis e il bianchetto

ne corregga ogni difetto,

costruttori, vi prometto

che, se Sì sarà il verdetto

cosicché non mi dimetto,

un secondo non aspetto,

un tweet subito cinguetto

e al mio colpo di fischietto

quel bel Ponte sarà eretto,

senza il minimo difetto,

delizioso nell’aspetto,

antisismico di assetto,

funzional, lungo, perfetto.

Chi vorrà, senza traghetto

in Sicilia andrà diretto

per lavoro, per diletto,

per amore, per affetto,

in un bar per un cicchetto,

un caffè molto ristretto,

un cannolo od un cornetto,

per un polpo nel guazzetto,

per il mare che è perfetto.

A ogni siculo permetto

di viaggiare al Nord diretto

senza l’uso del traghetto.

E poi fanno un bell’effetto

mafia e ‘ndrangheta a braccetto

e pertanto è ben accetto

anche sotto questo aspetto.

Certo, spesso il rubinetto

manda sol qualche schizzetto,

il binario del diretto

corre unico e soletto,

l’autostrada è un trabocchetto,

l’ospedale è un po’ negletto,

ma, spiacente, non defletto

e col Ponte sullo Stretto

spero il Sì raggiunga il tetto”.

Lo raggiunse il No e il progetto

per un Ponte sullo Stretto

è tornato in un cassetto.

(immagine di Edoardo Baraldi)

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.