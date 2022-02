Guerra in Ucraina. Tutte le analisi e le opinioni sulla crisi

Le opinioni sulla crisi in corso sono tante e spesso diverse tra loro. Qui riepiloghiamo quelle pubblicate sul nostro sito, in taluni casi molto distanti dalla posizione del direttore Paolo Flores d’Arcais.

Il realismo dei pacifisti contro il machiavellismo della politica | di TOMASO MONTANARI

Per stare dalla parte delle vittime (le donne e gli uomini che vivono nell’Ucraina invasa dalle truppe di Putin) è necessario assumere la logica binaria della guerra? O la si può contestare da fuori? Da “pacifista”, Tomaso Montanari prova a dare tre risposte alla domanda: che fare ora?

Guerra in Ucraina, intervista a Emiliano Brancaccio | di DANIELE NALBONE

“Un nuovo ‘whatever it takes’ per salvare la pace in Europa è possibile. Sancire la fine dell’espansionismo Nato e Ue a est. Ma vedo troppi elmetti in testa e cervelli già spenti, tra putiniani senza ritegno e atlantisti senza memoria”.

Solo i lavoratori possono fermare la catastrofe | di GIORGIO CESARALE

Tutta l’umanità è minacciata da un insieme di fenomeni a sfondo immediatamente catastrofico. A partire dalla guerra in Ucraina.

Erri De Luca: “Putin, un despota pericoloso per il mondo” | di CINZIA SCIUTO

Per lo scrittore partenopeo il presidente russo, se non si ritira, rischia un colpo di Stato interno.

L’ora più buia | di IRENA GRUDZIŃSKA GROSS

Quanto sta accadendo è il primo passo verso un disastro che sarà nuovo perché niente nella storia accade due volte. Eppure, sarà anche molto familiare.

No alla guerra e alla logica di guerra | di MICHELE MARTELLI

Dopo due devastanti conflitti mondiali, lo spavento per una guerra generalizzata in Europa evoca scenari apocalittici, che forse nessuno vuole.

Credit immagine: Kiev (ANSA EPA/SERGEY DOLZHENKO)

