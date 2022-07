L’antifascismo necessario: dibattito tra Francesco Filippi e Tomaso Montanari

Il 9 ottobre 2021 l’assalto alla sede della Cgil ha mostrato in maniera eclatante quanto le sacche di neofascismo nel nostro Paese siano diffuse e potenzialmente pericolose. L’antifascismo viene spesso considerato “divisivo” e chi ricorda che invece dovrebbe essere il terreno comune condiviso da tutti i cittadini della Repubblica spesso diventa oggetto di violenti attacchi mediatici. Ecco perché oggi l’antifascismo è sempre più necessario.

