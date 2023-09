Il ministro Valditara rinnovi l’accordo con l’Anpi

Il Ministro Giuseppe Valditara non rinnova la convenzione con ANPI che permette a partigiani e storici dell’associazione di incontrare gli studenti per parlare di Resistenza e Costituzione. Di cosa ha paura il Ministero dell’Istruzione? Di far scoprire agli studenti che questo paese l’hanno ricostruito i partigiani, con la forza delle idee e dell’antifascismo?

Sull’accordo con Anpi e le scuole

Roma, 19 settembre 2023 – La scuola italiana ha paura della storia contemporanea? Da decenni non si aggiornano le indicazioni ministeriali, e gli studenti del nostro paese continuano a studiare la storia fino, al massimo, al secondo dopoguerra.

Nel frattempo è passato mezzo secolo, ma i ragazzi – se fosse per il Ministero – arriverebbero alla Maturità senza sapere poco o nulla degli ultimi 50 anni.

Adesso, come se non bastasse, il Ministro Giuseppe Valditara non rinnova la convenzione (gratuita) con Anpi per permettere a partigiani e storici dell’associazione di incontrare gli studenti per parlare di Resistenza e Costituzione.

Di cosa ha paura il Ministero dell’Istruzione? Di scoprire, e far scoprire agli studenti, che questo paese l’hanno ricostruito i partigiani, con la forza delle idee e dell’antifascismo?

La scuola è spazio di confronto e di scoperta: soltanto nel dialogo con gli altri si può pensare di diventare adulti. Impedire all’Anpi di incontrare gli studenti significa avere paura di questo confronto. E significa pensare che la Resistenza sia una storia “di parte”.

Ma, come abbiamo già ripetuto in occasione della festa della Liberazione, il 25 aprile è una data divisiva solo se sei fascista.



CREDITI FOTO Facebook | Giuseppe Valditara

