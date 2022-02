Ascanio Celestini ci fa sentire l’irreparabile perdita di Pier Paolo Pasolini

Questa annata Pasolini – il centenario della nascita del poeta e regista cade il 5 marzo – fra le numerose, anzi innumerevoli celebrazioni ne offre una particolarissima, che pure parlando in fondo poco di Pasolini, in verità, è molto pasoliniana. Museo Pasolini, di e con Ascanio Celestini, è uno spettacolo, vorrei dire “un’opera” che vi sorprende, vi inquieta, vi diverte, vi costringe a meditare, suscitando le più diverse passioni, e a tratti un’amara comicità.

In questo recital – che si potrebbe definire piuttosto un’orazione civile – Celestini dà il meglio di sé, confermando un talento eccezionale e una bravura tecnica di pari livello. Due ore consecutive, senza una pausa, senza una esitazione, senza un’incertezza, nelle quali Celestini ti incolla, ti cattura, sottraendoti alla sala, ma anche allontanandoti dalla realtà del tempo presente, facendoti entrare, minuto dopo minuto, nel suo frasario, nel quale le parole si incastrano le une nelle altre, l’atmosfera ti avvolge e ti ritrovi in un altrove che non è precisamente la vita di Pier Paolo Pasolini, né il mondo onirico di Ascanio Celestini, ma attraverso lo stratagemma del “museo”, ossia un luogo in cui sono raccolti ed esposti cimeli fisici ma anche immateriali che descrivono il percorso biografico dell’uomo, la produzione letteraria dello scrittore e del poeta, quella cinematografico del regista, le analisi appassionate e le denunce inascoltate dell’intellettuale.

Eppure rimarrebbe deluso chi nello spettacolo cercasse la vita (e la morte) di Pasolini. Perché ne troverebbe soltanto dei frammenti, che sono incastonati, come piccole gemme, proposte con i più diversi espedienti recitativi, nella collana della narrazione, nella quale Celestini diventa quasi il “doppio”, l’alter ego di Pasolini: e immerso nel mondo di lui, l’attore-regista produce una sorta di ibridazione, tra quel mondo e il proprio. E pur senza citare testualmente testi dell’autore Pasolini, Celestini offre agli spettatori frammenti suggestivi di una realtà poetica, sociale, antropologica, ideologica che è pasoliniana. Lo sfondo sono le borgate romane, in cui il racconto di Ascanio si immette, percorrendo, fino a perdervisi, squarci di vita di personaggi improbabili, frammenti di vicende più o meno fantasiose, descrizioni di ambienti sordidi e insieme orridamente fascinosi.

Ma lo sfondo più grande, drammatico, è l’Italia degli anni Cinquanta-Sessanta fino ai primi Settanta, quelli che videro il crescere del terrorismo neofascista, a partire dalla strage di Piazza Fontana, gli anni cupi della “strategia della tensione”, le complicità dello Stato, l’indifferenza di una larghissima parte dell’opinione pubblica narcotizzata dal benessere, dalla televisione e dalla Chiesa cattolica. Una Italia cinica o scettica, spesso, che poi trovava scandalo nell’omosessualità di uno dei suoi figli migliori, trucidato in un delitto rimasto per tanti versi inspiegato e inspiegabile, sul cui racconto si conclude lo spettacolo: un racconto proposto in forma volutamente algida, quasi mero resoconto poliziesco-giudiziario, tanto più efficace, quanto meno schiavo della retorica della deplorazione. Eppure in quel resoconto le risate che di tanto in tanto sono affiorate sulle labbra del pubblico diventano una sorta di sommesso canto funebre. E si esce dalla sala con la sensazione di avere in qualche modo, in certo senso, contribuito a quel barbaro omicidio, complici quanto meno del silenzio, complici della distrazione. Ci si sente sporcati dall’oscenità di un mondo che non era certo la vita di Pier Paolo Pasolini, ma quello degli arcana imperii, dei segreti di Stato, dei depistaggi, delle complicità, delle persecuzioni di innocenti e della impunità per i colpevoli.

La nostra visita al “Museo Pasolini” termina così, in un’angosciosa preghiera che è un anelito di verità e di giustizia. E non possiamo che dire grazie, un grazie commosso ad Ascanio, anche se qualcuno, magari, si aspettava più Pasolini e meno Celestini: in realtà, lo spettacolo accende lumi in ciascuno, e lo costringe, quasi coercitivamente a ripensare tutto il percorso di Pier Paolo, tra Bologna, Casarsa, Roma, Mamma Roma e Le ceneri di Gramsci riposanti nell’urna al Testaccio, i Ragazzi di vita ciascuno con la sua Vita violenta, il miracolo dell’Orestiade di Eschilo, tradotta e quasi reinventata, gli editoriali incendiari sul Corriere della Sera…

Usciamo dal Museo con la rinnovata sensazione di una perdita irreparabile.

