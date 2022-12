Assange: basteranno appelli, manifestazioni, film e proteste per liberarlo?

Lo scorso 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani promossa dall’Onu in Italia e nel mondo con il tema la “Dignità, Libertà e Giustizia per Tutti”, è stata l’occasione per i gruppi di sostegno a Julian Assange di dedicare le loro numerose manifestazioni a favore della liberazione del giornalista australiano. Il co-fondatore del sito WikiLeaks infatti è ancora imprigionato a Londra, dopo tre anni e sette mesi trascorsi a Belmarsh, carcere di massima sicurezza. Il suo delitto? Quello di avere detto la verità e averla fatta conoscere al mondo, “rendendo pubblici i crimini di alcuni governi che erano stati secretati ingiustamente”, come sottolineano i comitati Free Assange Italia e 24hAssange.

Il giornalista è sottoposto a un duro regime di detenzione senza processo e, quindi, senza aver ricevuto una sentenza che giustifichi una pena giudicata “sproporzionata” anche dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria. La sua reclusione – ricordano i sostenitori – è “una palese negazione del suo diritto alla giustizia”. L’isolamento totale inflitto ad Assange dal Regno Unito e quello che gli Stati Uniti vorrebbero infliggergli a vita, con una condanna a 175 anni in una prigione Usa di massima sicurezza, qualora riuscissero a farlo estradare nel loro Paese, dimostrano il terrore suscitato nei due governi anglosassoni dalla sua persona e da ciò che egli potrebbe ancora rivelare dei loro crimini e illeciti, qualora fosse libero o, perlomeno, qualora “egli avesse accesso a un computer o ad altri strumenti di comunicazione”.

Un gruppo di parlamentari del Brasile ha approvato, di recente, una risoluzione che esorta le autorità americane a ritirare le accuse contro Julian Assange. In una lettera inviata al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e alla Speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, i parlamentari esprimono la loro contrarietà all’estradizione di Assange, da processare in territorio nordamericano, e “avvertono che questo fatto creerebbe un precedente negativo per la libertà di espressione e il libero esercizio della stampa in tutto il mondo”. Il sostegno al giornalista si è manifestato in una riunione dei banchi della Federazione, alla Camera dei Deputati, alla quale hanno partecipato il caporedattore di WikiLeaks, Kristinn Hraffsson, e Joseph Farrell, ambasciatore di WikiLeaks.

Ecco il testo della lettera: “Vi scriviamo come parlamentari brasiliani per esprimere la nostra preoccupazione collettiva per la richiesta statunitense di estradizione del giornalista ed editore, Julian Paul Assange, dal Regno Unito agli Stati Uniti”, sostengono nella missiva in spagnolo, che poi sottolinea l’influenza che “il precedente di questa estradizione creerebbe per la libertà di espressione e di stampa in tutto il mondo”. E’ interessante soprattutto la motivazione addotta: “la natura politica del reato ne vieta l’estradizione. L’accusa emessa contro Assange il 24 giugno del 2020 contiene 18 accuse, tutte relative esclusivamente alle pubblicazioni di documenti del governo degli Stati Uniti del 2010. Le accuse da 1 a 17 sono state avanzate in base alla legge americana di spionaggio (l’Espionage Act, che risale al 1917), nonostante il fatto che oggi lo spionaggio sia ampiamente riconosciuto come reato politico ai sensi del diritto internazionale. Il trattato di estradizione Regno Unito-Usa, che ha costituito la base della richiesta di estradizione, vieta specificamente all’estradizione per i reati politici. Così come la Convenzione Europea sull’Estradizione del 1957 e la Convenzione Europea sui Diritti Umani o il Modello di Trattato di Estradizione delle Nazioni Unite, la Costituzione dell’Interpol e altri trattati bilaterali ratificati dagli Usa. Anche questo principio è sancito nel Sistema interamericano dei diritti umani”.