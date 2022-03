“Abbiamo salvato mille bambini”: podcast di Valerio Nicolosi

Siamo a confine di Medyka, piccolo comune rurale polacco del distretto di Przemyśtra. La frontiera che divide Polonia e Ucraina è a meno di due chilometri. Qui il flusso dei profughi è diminuito, mentre è aumentato quello di chi torna in Ucraina: chi torna dalla famiglia, chi si arruola nella legione straniera e chi è solo di passaggio per recuperare la figlia di alcuni amici che hanno deciso di combattere per difendere il proprio Paese.

Seguiamo Julia, ex miss Ucraina e ambasciatrice UNICEF, che dall’inizio della guerra accompagna i minori che scappano da Leopoli vero i Paesi europei, dove verranno inseriti nel sistema di accoglienza.

