Boris Yulievich Kagarlitsky (etichettato nel 2022 come agente straniero sulla base delle leggi repressive russe), fondatore e ispiratore del sito Rabkor, arrestato il 25 luglio scorso, è stato rilasciato il 12 dicembre solo con una multa, dopo una richiesta di pena abnorme di 5 anni e mezzo da parte della pubblica accusa. “Una sentenza senza precedenti per i nostri tempi. I miracoli accadono anche nei momenti più bui della persecuzione politica, soprattutto quando la loro copertura è supportata da un ampio sostegno materiale, morale e politico da tutto il mondo!”, si legge su Rabkor. “Tuttavia, una multa di 600.000 rubli non è solo un duro colpo per le tasche di Boris Yulievich, ma anche per la sostenibilità finanziaria del nostro progetto”.

Il processo, basato su un’accusa assurda presa dal titolo di un video di Rabkor su YouTube è, a sua volta, un riconoscimento dell’importanza politica di Rabkor, piattaforma multimediale multimediale che promuove a livello di massa un’alternativa democratica progressista.

La rivista, che esiste esclusivamente grazie al sostegno degli abbonati, è stata creata da Kagarlitsky, una delle voci più autorevoli di opposizione a Putin, già spina nel fianco di Eltsin e in generale dell’oligarchia che si è arricchita dopo la restaurazione del capitalismo in Russia. Ha lavorato con Immanuel Wallerstein ed è uno dei coordinatori del Transnational Institute Global Crisis project.

Non era la prima volta che il pensatore veniva arrestato e perseguito penalmente. L’ultima era stata nel 2021 – mentre si recava all’università per tenere una lezione su Marx – per aver incitato a protestare contro i brogli elettorali. Ora era accusato di giustificare il terrorismo ma in realtà viene perseguitato perché fin dall’inizio si è schierato contro la guerra di Putin. Anche i nazionalisti ucraini non lo amano, per aver definito come spontanea e come una conseguenza di Euromaidan la rivolta popolare che portò alla nascita delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk.

L’accusa di terrorismo non ha fondamento, è la montatura di una magistratura asservita al regime putiniano: Kagarlitsky ha lavorato in questi anni per unire le forze di opposizione di sinistra e negli ultimi mesi ha più volte denunciato l’escalation repressiva in Russia. Per la sua liberazione si sono pronunciati in un appello migliaia di militanti e dirigenti della sinistra marxista di tutta Europa, fra cui Sinistra Anticapitalista.

Kagarlitsky è probabilmente il pensatore marxista più importante dello spazio post-sovietico, conosciuto in ampi circoli accademici e politici sia all’interno sia all’esterno della Russia. Partito come dissidente della sinistra sovietica e membro di circoli marxisti clandestini, è diventato quasi l’unico esponente di questo ambiente a ottenere un riconoscimento, avendo mantenuto le sue convinzioni socialiste molti anni dopo. Più di una generazione di sinistra post-sovietica è cresciuta con i suoi libri e conferenze, e le sue valutazioni degli eventi politici in questi Paesi sono diventate un punto di riferimento per numerosi esponenti della sinistra occidentale, quella senza alcuna tentazione stalinista e neocampista.

Il 24 febbraio 2022, quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, Kagarlitsky ha assunto una posizione molto precisa contro l’aggressione, definendola una macabra avventura del regime, destinata al fallimento. Quando a Boris fu chiesto quale fosse il suo atteggiamento nei confronti dell’Ucraina, che aveva criticato così aspramente cinque o sei anni prima, Kagarlitsky rispose: “Una vittima può essere una persona cattiva, ma è pur sempre una vittima. La Polonia era uno Stato molto reazionario, ma quando la Germania attaccò, era una vittima dell’aggressione e c’era tutto il diritto di sostenere e simpatizzare per respingere l’attacco”. In altre parole, non ha esitato a paragonare le azioni della Russia anche ai più oscuri aggressori del passato.

Durante l’ultimo anno e mezzo di trasmissioni, il canale Rabkor ha prodotto contenuti antibellici di discreta qualità, espressi da una prospettiva marxista e rivolti a un pubblico di sinistra, piuttosto che al pubblico liberale tradizionale dei media di opposizione. Nei programmi di Kagarlitsky hanno cominciato a comparire altri esponenti della sinistra contraria alla guerra e persino liberali, con i quali solo otto anni prima si trovava su fronti opposti. Come ha sottolineato un altro blogger contro la guerra, Alexander Stefanov, le attività di Kagarlitsky sono diventate pericolose per le autorità, perché creano punti di raccolta per un ampio spettro di opposizione contro la guerra, con particolare riferimento a coloro che rimangono in Russia.

Qualche tempo dopo, le autorità lo hanno insignito del titolo di “agente straniero” per queste attività, lasciando intendere che era giunto il momento di lasciare il Paese. Kagarlitsky aveva effettivamente questa possibilità, ma ha deciso di rimanere in Russia, nonostante il rischio di finire in prigione, cosa che alla fine è avvenuta. Un atto coraggioso e onorevole da parte sua, che ha riscattato posizioni molto meno nette espresse al tempo dell’annessione della Crimea. Oggi l’attivismo mediatico di Boris ha plasmato le opinioni contro la guerra di migliaia di persone con un punto di vista non certo subalterno nei confronti degli imperialismi in guerra.

Forse nessun altro esponente di spicco della sinistra russa ha fatto più di lui per instillare in migliaia di persone un’idea semplice: questo regime è criminale, questa invasione è criminale, non c’è alcuna giustificazione per essa, deve essere combattuta.

La campagna per il suo rilascio è stato un aiuto essenziale per la comunità russa contro la guerra. Senza un movimento contro la guerra all’esterno e all’interno della Russia stessa, la fine dell’invasione sarà impossibile.

