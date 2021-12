Ma davvero c’è chi vuole un Buco Nero

come Capo dello Stato?

Sullo scranno più elevato, uno

precipitato dallo scalone aziendale

nel deposito abissale?

Non è normale

non si può fare.

Anagrammate il cognome,

viene fuori Buco Nero, pelo pelo.

Dicono che i nominati

da adesso a Capodanno

sono legna da ardere, un falò di ustioni,

i papabili conservano il buonumore

in teche a parte

e come andrà ancora non si sa.

Ma che angoscia questa spada di Damocle

sul Colle, sul collo di noi vassalli!

Che angoscia quel nome che rispunta

unto e bisunto di sfottò e di guai,

se non fosse che poi, male che gli vada,

il tot di appoggi derivati

risuoneranno sul piatto degli abbuoni,

degli scambi, dei ricatti incipriati.

Marziano e funereo il pensiero

di insediare al Quirinale un Buco Nero

che non sta né in cielo

né sulle proprie gambe,

solo nel paiolo di veleni riscaldati

da sciamani e sciamannati.

Quel Buco Nero di tossine e scosse

ha impresso per decenni false pieghe

al nostro abito, al nostro essere Italiani.

Agli occhi del mondo e alla luce dei codici

siamo i bocconi che ci ha fatto ingoiare.

Vietato dimenticare.

Ancora sgomita per conticchiare.

E poi è facile ad ammalarsi,

se a ogni convocazione del Tribunale

lo ospedalizzano al San Raffaele

e il processo sulle Orgettine non ha mai fine.

Visto che decidete voi,

parlamentari oltre il paravento,

ricordate che lo fate in nome nostro

e del buon senso.

L’onore non ha pelle,

ma venderemo caro l’uno e l’altra,

vi leveremo la pelle

se stringerete alle corde

il popolo sovrano

il popolo che siamo.

Vogliamo il migliore nel posto giusto,

questo è quanto,

un Presidente che ci rappresenti

a destra, a sinistra, nella terra di nessuno

all’estero, sotto casa, nel futuro e nel già fatto,

nel detto e fatto, dappertutto, h24.

Non siate barzellette

come la nipote di Mubarak

seguite la Via Lattea del riscatto

puntate all’Olimpo delle menti

alla Pleiade dei Padri della Patria

al nord magnetico e munifico

della costellazione femminile.

Buco Nero

è una giostra da smaltire

spirale per spirale.

Non ci basta l’ipotesi di Hawking,

secondo cui prima o poi

un gran ceffone o uno sbadiglio

dissolverà i buchi neri, li sfiaterà come uno sbaglio.

Quando mai, con questo fumo negli occhi,

se assecondiamo i pastrocchi più infetti?

Gli Italiani ci sono.

Rifacciamo l’Italia.

Altrimenti si squaglia.

L’ultimo libro di Ennio Cavalli si intitola “Se ero più alto facevo il poeta” (La nave di Teseo 2019). Presso lo stesso editore è in uscita “Amore manifesto”, con le note di Dacia Maraini e di Pupi Avati. Tra le sue opere, “Poesie incivili” e “Libro grosso”, premio Viareggio Poesia.

(credi foto Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

