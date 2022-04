Full metal Figliuolo, 304 pagine di narcisismo e di esibizionismo. (il Fatto Quotidiano, 8 marzo 2022)

Dal Covid alle quattro stelle. Le mirabili gesta di Figliuolo. (Domani, 11 marzo 2022)

Cari amici, vi scrivo

Con mimetica supermedagliata,

con penna bianca in testa incorporata,

con mani ai fianchi e maniche a metà,

con mascherina e sguardo da altolà,

con le tre stelle in petto ben in vista

Figliuolo ha rilasciato un’intervista

al giornalista Beppe Severgnini.

Si narra il generale degli alpini

nel libro intitolato Un italiano.

Trecento pagine col cuore in mano,

trecento pagine di narcisismo,

di super ego, di esibizionismo,

di una canzone alla Totò Cotugno

con la chitarra e una bandiera in pugno.

Con l’epica marziale e l’oratoria

di chi vuol rimanere nella storia

ci racconta la propria strategia

per vaccinare una democrazia.

Che dice adesso ch’è giunto alla frutta?

“Che questo alpino ce l’ha messa tutta”.

Fra un “whatever in takes io ti vaccino”

ed un Green Pass da editto del Cremlino,

fra una preghiera a Cascia a Santa Rita

e una promessa ahimè spesso tradita,

fra arrabbiature, svolte, cambi passo

e un risultato sempre un po’ più basso

s’avvicina la fine pandemia

e Figliuolo si appresta ad andar via.

Per fortuna il suo libro barzelletta

non ci farà scordar questa macchietta.

I cronisti si trovan pronti in rampa

per realizzar le conferenze stampa

da fare in quasi tutte le città.

Le transenne son sistemate già

davanti a ventimila librerie

dove del general le fesserie

attireran migliaia di fresconi

accorsi alla ricerca di emozioni.

Il parroco che guida ogni parrocchia

al fedel che pregando si inginocchia

mentre segue la messa illustrerà

del general Figliuolo i bla bla bla

come fossero il verbo del vangelo

che su di loro scenderà dal cielo

Al venerdì gli Imam nella moschea

esporran dei fedeli alla platea

non le parole del Corano solo

ma pur le baggianate di Figliuolo.

Al sabato in ogni sinagoga

il rabbino commenterà con foga

insieme con la solita Torah

del general le tante amenità.

Il premier, il ministro, il magistrato

giureranno la fedeltà allo Stato

non sulla Carta costituzionale

ma sul libro del nostro generale

che presto il premio Nobel vincerà.

Ma ecco a un tratto che dall’aldilà

Paolo Villaggio la sua voce innesca:

“Quel libro è la cagata più pazzesca!”

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.