Caspar David Friedrich, 250 anni dalla nascita. Intervista a Florian Illies

Quei suoi cupi notturni, con una coppia abbracciata, di spalle, ammaliata dalla luce lunare, continuano a incantare sino ad oggi. Per non parlare dei suoi boschi invernali, quasi spettrali o delle sue composizioni di rocce, dirupi e cieli infiniti. “La pittura così romantica e selvaggia di Caspar David Friedrich”, inizia Florian Illies in questa intervista, “ci affascina ancora oggi, anzi oggi forse più che mai per i suoi toni trascendenti, le sue luci spirituali. È lui, Friedrich, ad incarnare il romanticismo tedesco e al contempo è il primo artista della modernità”. E nulla più del suo famoso Monaco in riva al mare, dipinto fra il 1808 e il 1810, ci fa sentire questa tempesta di solitudine, di angoscia del singolo davanti al mondo che esplode nelle sue opere. Non è un caso dunque se la mostra alla Alte Galerie di Berlino si intitola Unendliche Landschaften, “Paesaggi infiniti”. Sino al prossimo 4 agosto vi possiamo ammirare sessanta delle opere più suggestive del più famoso pittore del romanticismo tedesco (nato a Greifswald nel 1774, morto a Dresda nel 1840). Con Florian Illies, esperto di storia dell’arte ed autore di un profondo saggio sulla vita e le opere di Friedrich (La magia del silenzio, pubblicato da Marsilio) abbiano ripercorso i Leitmotiv di questo grande artista, in vita poco conosciuto e per decenni dimenticato. E del perché invece oggi, a 250 anni dalla sua nascita, le sue opere così cupe e tormentate continuano ad incantarci ed ispirarci.

Possiamo dire che sia stata la pittura di Caspar David Friedrich ad aver inventato il romanticismo tedesco, la Romantik?

La Romantik è una storia tanto meravigliosa quanto caleidoscopica: sono tante le forme di Romantik, nella musica, arte o letteratura. Ogni Paese poi ha avuto la sua di Romantik, in Francia diversa da quella in Inghilterra o qui in Germania. Sì, oggi però possiamo senz’altro dire che Friedrich e la sua arte rappresentino l’incarnazione della deutsche Romantik.

Quali i tempi principali su cui la sua pittura ha di più insistito?

La sua pittura esprime le due idee di fondo della prima letteratura romantica tedesca. Non per niente, Friedrich ha abitato a Dresda a pochi passi da Tieck. Il primo valore centrale nei suoi quadri è la Sehnsucht, la struggente nostalgia per gli orizzonti infiniti della natura. Ma dall’altra, centrale nella grammatica di Friedrich è il senso dell’Abgrund, dell’abisso con cui ogni uomo, come il suo monaco in riva al mare, si trova confrontato. Sono due Leitmotiv opposti e paralleli su cui insiste la sua Romantik, e la mostra a Berlino, esponendo i quadri di Friedrich a coppie, esalta questo elemento bifronte della sua arte. Insomma, i paesaggi, i tramonti e i boschi sono un elemento della sua arte, insieme alla radicale solitudine dell’individuo di fronte al mondo.

In vita è stato un uomo ed artista sfortunato, non ha fatto carriera all’Accademia e ha venduto poche opere…

All’epoca i pittori guadagnavano soprattutto con i ritratti e lui nell’arte del ritratto non è mai stato molto forte. Aveva problemi a dipingere volti di sconosciuti, mentre non li aveva nel dipingere quelli dei suoi familiari. Riusciva benissimo a dipingere il suo volto, quello del padre e del fratello, ma era troppo timido nei rapporti con gli altri, anche per questo non ha avuto fortuna nella Accademia. Certo, ha avuto i migliori acquirenti dell’epoca, ossia i re prussiani, ma non è riuscito nemmeno da loro ad approfittarne davvero.

Perché era segnato dai traumi profondi della sua infanzia…

Sì, da bambino ha perso la madre, una sorella, e soprattutto la morte fratello, annegato per salvare il piccolo Caspar dalle acque ghiacciate, lo ha segnato per sempre. Psicologicamente c’era in lui una amarezza che lo ha portato socialmente anche ad isolarsi. E a passare una patina sempre più scura sull’Abgrund, sugli abissi nelle sue opere”

In ogni caso, sino alla fine del 19° secolo le sue opere sono quasi sparite dalla circolazione e nessuno più conosceva il suo nome: come mai?

Già per i suoi contemporanei il suo romanticismo era troppo scuro, duro e melanconico. Goethe ad esempio non riusciva nel suo classicismo a sopportare questo elemento troppo “dark” nella pittura di Friedrich. I romantici più classici della scuola di Düsseldorf dipingevano manieri abbandonati e cavalieri, ed erano più pop rispetto all’arte sviluppata a Dresda da Friedrich. E quando poi subentrano i nuovi stili moderni, il naturalismo e il realismo, Friedrich viene quasi sepolto dalla storia.

Quando riemerge?

Intorno ai primi del Novecento. Paradossalmente, è stato il gusto degli impressionisti per il colore e soprattutto la luce a riportare l’attenzione sulle luci e colori di Friedrich. Ma è la grande mostra a Berlino del 1906 a riscoprirlo sul serio.

In Friedrich in effetti non è mai la copia del paesaggio, il quadro realistico che ci colpisce, ma il suo sguardo melanconico, la sua riproduzione in forma di “collage” della natura…

Esatto, tutti i paesaggi che lui riproduce sulla tela sono sue invenzioni. La storia dell’arte ha impiegato decenni per comprendere che quella di Friedrich non è una fotografia di paesaggi, ma invenzione romantica. Ed è questa sino ad oggi l’energia che ci cattura nei suoi quadri: i suoi paesaggi sono “romanzi” che raccontano i suoi propri paesaggi interiori, le sue malinconie. Lui è un uomo molto fedele e religioso, ma è anche un artista che reinventa tutta una sua natura interiore.

D’altra parte, abbiamo già detto che nelle sue opere agisce anche il motivo dell’Abgrund, dell’esposizione dell’uomo davanti all’abisso. Per lei il suo Mönch am Meer, il citato Monaco in riva al mare, del 1810 segna persino la data di nascita della pittura moderna…

Solo un uomo che ha vissuto i suoi traumi poteva dipingere nelle sue opere tanto dramma esistenziale, farvi emergere il lato più cupo della sua e della nostra esistenza. Insieme all’elemento più sublime di una nostalgia per l’Infinito. Ed è questo doppio gioco quel che oggi più ci attira nella sua pittura. Friedrich è il primo a dipingere l’uomo abbandonato davanti al mare delle sue paure e solitudini. Sì, quel suo monaco è un manifesto del dubbio e dell’angoscia, ed è l’inizio della modernità. Ogni volta che ripenso a questa immagine anche la mia reazione cambia: a volte sento in me la forza di sopportarlo questo confronto, altre di più l’angoscia. E se pensiamo a quella data – il 1810 – sentiamo la forza metafisica che ispira Friedrich e lo pone oltre la pittura così edificante della sua epoca.

Era precisamente questo tratto “moderno” che rendeva Goethe così nervoso davanti ai quadri di Friedrich…

Friedrich provò in continuazione a mandare i suoi quadri a Goethe, ma niente, quest’ultimo lo rifiutava. Vede, nelle ombre di Caravaggio c’è sempre una luce di speranza che attraversa le scene più dure e selvagge. È in Friedrich che emerge per la prima volta la mancanza di speranza come tema dell’arte. Ed è indubbio che mentre dipingeva opere come Il monaco Friedrich stava attraversando un grave periodo di crisi.

Non per niente le sue opere ispirano Beckett, e tutta l’atmosfera di Waiting for Godot…

È davvero affascinante come Beckett, che vede Friedrich a Dresda nel 1937, trasformi la Romantik del pittore in teatro dell’assurdo. Ed è incredibile come la pittura di Friedrich abbia ispirato artisti più diversi in epoche diverse: non solo Beckett, ma anche Murnau e il suo Nosferatu; Disney e il suo Bambi e poi la visione delle montagne in Leni Riefenstahl. Friedrich funziona come una miniera romantica, come un’enciclopedia di immagini. Solo nel suo periodo non riusciva con queste immagini a parlare ai contemporanei.

Il suo romanticismo estremo e il suo nazionalismo invece “parlarono” molto ai nazisti…

L’elemento della interiorità tedesca è sicuramente un fattore che si può interpretare in chiave politica, come vediamo negli eccessi del nazionalismo tedesco e nel nazismo. Il nazionalismo a cui si riferiva Friedrich negli anni Trenta del 19° secolo è però anni luce distante da quello rabbioso e razzista dei nazisti. Certo, non possiamo negare che Friedrich è stato un pittore tedesco. E questo spiega anche perché, nel dopoguerra, siano passati altri due decenni per recuperarlo, sino al 1974 con la grande mostra a Francoforte per i 200 anni dalla nascita.

Già, ma cosa ci cattura oggi tanto di fronte ai suoi quadri?

Oggi sono Internet e gli spazi dei social media che ci catturano. E Friedrich è l’Anti-mondo, è l’arte che ci ridà la pace, il silenzio, la nostalgia, il desiderio di orizzonti infiniti. Ed è un mondo, quello dipinto da Friedrich, che non è così determinato dalla storia religiosa, ma da un’ispirazione verso il trascendente in senso lato. Credo che sia questo che oggi ci affascina nella sua pittura, che risponde cioè al nostro desiderio di silenzio, e di Ruhe, di pace. Per questo Friedrich racconta oggi molto soprattutto di noi stessi e ha ormai lasciato il campo dell’arte per diventare un fenomeno culturale”.

Il suo quadro preferito si chiama Ziehende Wolken, “Nuvole passeggere”, un quadro di 18×24 cm. Una pittura celeste quella di Friedrich, ispirata alle nuvole, al transeunte. O come scrive nel suo libro: “Per lui il nebuloso è ciò che è bello”…

Consideri che anche questo quadro Friedrich non l’ha firmato, era un pittore troppo devoto. Ma il tema delle nuvole e della nebbia, del transeunte e del cambiamento è il suo Leitmotiv. L’eterno è precisamente ciò che fugge e che si trasforma di continuo, come le nuvole appunto. Meditazione, contemplazione e meraviglia sono gli elementi di fondo che vengono fuori da queste opere sui cieli e sui paesaggi. È questa dunque l’essenza della pittura di Friedrich, la celebrazione della magia del silenzio. Come disse una volta sua moglie, per lui dipingere il cielo era una messa, un servizio divino. E davanti ai suoi quadri percepiamo una forza che ci toglie gli occhi e i cervelli dai telefonini e Internet. Avvertiamo un’energia che ritorna nei nostri occhi e nelle nostre menti quando ci perdiamo in un tramonto di Friedrich. La gente negli spazi della sua mostra si ricarica di silenzio e magia, di ispirazione e meraviglia.

