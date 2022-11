Cinzia Sciuto assume la condirezione di MicroMega

La giornalista siciliana codirigerà la rivista MicroMega a partire dal numero 6.2022 in uscita il 24 novembre. La lettera del direttore Flores d'Arcais.

Ai redattori, dipendenti, collaboratori, abbonati, lettori, amici di MicroMega

Roma, 14 novembre 2022

Nei giorni scorsi ho proposto a Cinzia Sciuto, attualmente Redattore capo di MicroMega, di diventare Condirettore della rivista. Sono molto felice che Cinzia abbia accettato.

Cinzia lavora a MicroMega ormai da vent’anni (meno qualche mese), il tempo di una generazione. Di MicroMega è diventata ogni giorno di più la colonna e ne rappresenta certamente il futuro.

Tenevo perciò a informare in anticipo e personalmente tutti i redattori, dipendenti, collaboratori, abbonati, lettori, amici di MicroMega che dal prossimo numero (6/2022, in uscita il 24 novembre) Cinzia mi affiancherà nella direzione della rivista.

Con il vostro sostegno, sempre più necessario, ci sforzeremo di continuare a farne lo strumento di approfondimento teorico e impegno politico che MicroMega è da trentasei anni e mezzo, e che sempre più diventa imprescindibile per gli anni che ci attendono, di governo ex-neo-post-filo-para fascista, gli anni più bui della storia dell’Italia repubblicana.

Paolo Flores d’Arcais

