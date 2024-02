Condanna ingiusta per l’attivista russo Oleg Orlov

“Noi, 28 organizzazioni russe e internazionali per la difesa dei diritti umani, condanniamo la sentenza emessa dal Tribunale distrettuale Golovinskij di Mosca nei confronti del co-direttore del Centro per la difesa dei diritti umani Memorial Oleg Orlov, condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per aver “leso ripetutamente la reputazione” delle forze armate russe.

Il settantenne Orlov è un attivista che per tutta la vita ha portato avanti la lotta per la difesa dei diritti umani, denunciandone le violazioni e cercando di fare giustizia per le vittime. Il “crimine” che gli viene contestato è l’essersi opposto alla guerra orchestrata dal Cremlino in Ucraina e all’inasprimento delle repressioni politiche in Russia. Il processo a Orlov è una parodia della giustizia e un attacco al diritto fondamentale della libertà di espressione. Lui e i suoi avvocati hanno affermato che si appelleranno contro la sentenza.

Le autorità russe dovrebbero ritirare la sentenza e rilasciare immediatamente Orlov, così come tutti coloro che si trovano in carcere solo per aver esercitato i propri diritti umani fondamentali, come criticare pubblicamente le violazioni del governo. Gli attori internazionali dovrebbero agire facendo leva sulla propria influenza per prosciogliere Orlov e far sì che il governo russo venga dichiarato responsabile di tali gravissime e ripetute violazioni dei diritti umani”.

Elenco dei firmatari:

Human Rights Watch

Amnesty International

Norwegian Helsinki Committee

Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH)

OVD-Info

Front Line Defenders

Civil Society Forum

Public Verdict Foundation

Civic Assistance Committee

Centro per la difesa dei diritti umani Memorial

Associazione internazionale Memorial

Crew Against Torture (Russia)

Stichting Justice Initiative (Russia)

Human Rights House Foundation

Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT)

Comitato di Helsinki per i Paesi Bassi

Movimento degli obiettori di coscienza

Freedom House

Citizens’ Watch

International Protection Centre

Centro per la difesa dei mass media (Russia)

Freedom Files, Polonia

International Partnership for Human Rights (IPHR)

Centro per le libertà civili, Ucraina

Centro contro la discriminazione Memorial (Belgio)

Centro per i diritti umani Viasna (Belarus’)

Comitato di Helsinki per la Belarus’

