A Medyka, territorio di confine tra Ucraina e Polonia, non tutte le organizzazioni si limitano a provvedere alle necessità quotidiane di chi varca la frontiera: i rifugiati sono anche seguiti in un iter complesso che parte dalle città d’origine e arriva in Europa. All’interno del campo infatti, oltre a viveri, vestiti e coperte, si trovano aiuti come quello portato avanti da Kateryna, operatrice sociale che accompagna le famiglie, spesso disorientate, verso una nuova stabilità. La frontiera può diventare un luogo ostile, dove si rende necessario un intervento competente e professionale, che sappia indagare le dinamiche di questo spazio in modo attento e puntuale, andando oltre i primi e più immediati bisogni.

