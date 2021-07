“La nave da crociera intitolata a Firenze è paradigmatico della situazione in cui si trova la mia città, sempre più ridotta a merce, come Venezia. Tutto è in vendita, i simboli ma anche le case e le vite stesse dei cittadini. Un drammatico fallimento ideale e politico”. Il video editoriale di Tomaso Montanari per MicroMega.

