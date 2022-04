Dalla Russia con terrore

Già nel venti, da subito allertati,

i giornalon si sono domandati:

“Ventitré Ilyushin pieni di dottori

che si spaccian per russi salvatori

guidati da Kikot, un generale,

perché son giunti qui? Per far del male!”

Le stive han vomitato aggeggi strani,

laboratori con strumenti inani

all’eliminazione del contagio.

La faccenda puzzava di malvagio,

di una perversa azione di influenza

per minacciar la nostra indipendenza.

“Conte all’Italia vuol scavar la fossa

chiamando Putin e l’Armata rossa

per cambiar le alleanze del Paese!

Il russo parlerem, non più l’inglese!”

Di Vladimiro i perfidi emissari

si mossero con mezzi militari

senza controllo alcun su un territorio

che è il patrio suol. “Un atto proditorio!”

“La Russia in un paese della Nato

fu un vero tradimento dello Stato

che la difesa manderà a puttane

smascherando le basi americane!”

Or la guerra ci dà la verità

su quanto avvenne qui due anni fa.

“Minacciano Guerini che difese

da vero patriota il suo Paese

nell’impedir dei russi lo spionaggio

con eroismo, dedizion, coraggio!

Mise al sicuro porti e arsenali,

infrastrutture e elettriche centrali.

Per spaventar Lorenzo, il patriota

ci vuol ben altro che un pizzino idiota!”

“Han cercato di prelevar tamponi

dai quali aver le giuste informazioni

per lo studio del virus, che follia!”

“Volevano studiar la pandemia

per poi curare i russi col vaccino

prodotto dagli esperti del Cremlino!”

“Non si trattò di solidarietà

bensì di usar la nostra Sanità

per curar della Russia gli ammalati.

Amici? No, spioni patentati!”

“Han beccato Kikot, il generale

a cantar l’inno russo nazionale

in una residenza per anziani!”

Per fortuna siam furbi noi italiani

e abbiamo scoperto questo orrore:

altroché Dalla Russia con amore,

da Mosca son venuti questi boia

non con amor ma col caval di Troia!

(credit foto ANSA/EMANUELE PENNACCHIO)

