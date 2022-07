Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro della guerra

Il 24 febbraio 2022 rappresenta uno spartiacque nella storia recente dell’Europa. Dal giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, la paura di una guerra estesa a tutto il continente è tornata prepotente. Come scongiurare questo rischio? La resistenza del popolo ucraino contro l’invasore rischia di determinare una incontrollabile escalation o rappresenta invece il necessario baluardo a tutela della libertà e del principio di autodeterminazione di tutti i popoli?

