Dio esiste? Lo storico confronto tra Ratzinger e Flores d’Arcais

Benedetto XVI, primo papa emerito nella satira della Chiesa cattolica, si è appena spento. Proponiamo la registrazione integrale del confronto svoltosi il 21 settembre 2000 al teatro Quirino, a Roma, dal titolo “Dio esiste?”, tra l’allora cardinal Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e il direttore di MicroMega Paolo Flores d’Arcais. Unica controversia pubblica tra il futuro pontefice Benedetto XVI e un filosofo ateo, il dialogo tocca numerosi temi teologici etici e politici ancora oggi attualissimi, anticipando le tesi che faranno da filo conduttore del pontificato di Ratzinger, e che il direttore di MicroMega contesta come una ammodernata (e perfino post-moderna) versione di oscurantismo.

