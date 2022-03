Disertori e volontari: podcast di Valerio Nicolosi

In questo episodio di "Fuga dall'Ucraina" il racconto di quegli uomini che cercano di scappare dal Paese e di chi invece era già fuori dai confini all'inizio dell'invasione russa. Secondo la legge marziale sarebbero "disertori". Ma sono soltanto persone che non vogliono imbracciare un fucile.

C’è qualcuno che manca all’appello di questo esodo: sono gli uomini, costretti a restare in Ucraina per la legge marziale e che lasciano andare via le mogli e i loro figli. “Qualcuno si deve salvare”, è il pensiero. “Qualcuno deve portare i figli in salvo”. E quel qualcuno sono le donne. Perché gli uomini tra i 18 e i 60 anni non possono lasciare il Paese. C’è una grande retorica sui combattenti ucraini che si stanno arruolando contro l’invasore, ma si parla poco di chi non vuole indossare la divisa e impugnare le armi. Potremmo chiamarli “disertori”. In questa puntata Valerio Nicolosi racconta le storie degli uomini che, anche illegalmente, hanno provato lasciare il Paese e di quelli che sono riusciti a scappare o che già si trovavano fuori dai confini al momento dell’inizio della guerra.

