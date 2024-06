Donne tra le pagine dell’antica Roma

Uscito per Carocci Editore, Scrivere di donne in Roma antica è un testo che, come spiega il sottotitolo, affronta La letteratura latina in ventun figure femminili. Scritto a quattro mani dalla professoressa Graziana Brescia e dal professor Mario Lentano, entrambi docenti di letteratura latina (lei a Bari, lui a Siena), questo libro dotto e interessante è redatto con uno stile forbito ma accessibile a tutti, rendendo universale il destinatario.

Se le donne sono sempre state narrate da un “auctor” ed è prevedibile che la loro rappresentazione abbia subito influsso e pregiudizi maschili, tuttavia dalla letteratura emergono figure significative di matrone, prostitute, madri, suocere, ninfe. Delle volte si piegano ai dettami della morale romana dell’epoca ossequiando, col loro comportamento edificante, un progetto di costruzione sociale; altre volte risultano ribelli o minacciose cospiratrici. Senza prescindere dal genere dominante, quindi, questo libro “è un viaggio, nell’immaginario dei Romani, un’esplorazione di come la cultura maschile, l’unica a detenere il possesso della parola pubblica, e dunque anche di quella letteraria, ha pensato, descritto e rappresentato le donne”.

Dalla commedia alla storiografia, dalla poesia alla tragedia conosciamo così questa galleria di eroine e antieroine indimenticabili. Come la profumata Casina, il cui nome tradisce l’aroma di cannella. Attraverso la sua vicenda scopriamo anche alcuni intenti dell’arte plautina, tra cui quello di ripristinare l’ordine imposto, poiché qui un “network” femminile compatto, solidale e creativo saprà dare agli inghippi la giusta svolta, alla faccia degli attempati padri di famiglia un po’ troppo smaniosi. Poi c’è l’affascinante Clodia, tanto vituperata dal conservatore Cicerone, la cui vicenda privata era per il grande oratore imprescindibile da quella politica di suo fratello Clodio, nemico di Cicerone. Tutti ricordiamo come venne eternata tra rabbia e passione da Catullo in quell’altalenante storia d’amore di cui non conosceremo mai il percorso preciso. Qualche piccola incursione nel mondo dei divini vede Venere in primo piano, dato che la dea fu oggetto di interesse per diversi poeti, in primis Lucrezio e Ovidio. Altre e suggestive sono le restanti figure femminili che costituiscono l’altra metà della letteratura, alcune di esse sconfinano nel mito, come la silente Lavinia, la vergine regale, ritratta in maniera così opaca da Virgilio in quanto contava non tanto per la sua identità quanto per la sua funzione. Un ruolo potente, che funge da motore, certo e la rende interprete attiva da passiva, priva di parola, rispondente al modello di fanciulla caro ai latini, secondo i quali “la donna per un verso è tenuta a fare un uso accorto e il più possibile circoscritto della parola”. Poi c’è la struggente Didone, il cui destino venne rivisitato da Virgilio ai fini del suo poema, ma la regina di Cartagine serba una storia reale di riscatto e di ribellione a un matrimonio imposto e non voluto, meritevole di emergere al di là di quella leggendaria. Emblematica anche la personalità di Tanaquilla, moglie del futuro Tarquinio Prisco: con suo marito – che allora si chiamava Lucumone – giunse come migrante dall’Etruria a Roma e in pochi letterati hanno celebrato la sua intelligenza, la sua ambizione e il suo spirito determinato che tentò (invano) di preservare il potere per il figlio. Poi ci sono Lucrezia, Corinna, Cinzia, la dark lady Messalina e le altre: donne che ci raccontano molto di un’epoca, ma ancor di più di quello che noi oggi siamo diventati.

