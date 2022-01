Draghi “Salvator Mundi”, doppio presidente?

Non ricordo se sia stato L’Exprès oppure Libération a dedicare una copertina a Berlusconi con il titolo cinematografico “Le retour de la momie”: il ritorno della mummia, con il volto incartapecorito ma lustro di unguenti, dell’ex Cavaliere. L’Europa, e anche qualcuno extra confini continentali, ci sta dedicando un po’ d’attenzione, da quando è incominciata a circolare la notizia di Silvio Berlusconi candidato alla Presidenza della Repubblica. Era non solo l’indicibile, ma l’impensabile che si affacciava alla ribalta, suscitando incredulità, stupore, inquietudine o ilarità. In Italia è stato più o meno lo stesso. E in fondo pochi ci hanno davvero creduto, anche se un drappello di valenti giuristi ha lanciato un appello, che ha raccolto le firme di uno stuolo di intellettuali (ho firmato anche io…), per dire un no assoluto, condito di sconcerto e di sdegno davanti alla stessa ipotesi che un personaggio pluri-inquisito, pluri-condannato o amnistiato, con dei procedimenti penali ancora in corso, possa semplicemente essere indicato quale candidato al Quirinale, ossia alla più alta carica dello Stato, come garante della Costituzione: un personaggio che della Costituzione ha fatto in ogni modo strame.

Ora, teniamo conto che esiste il “Fattore R”, ossia l’ipotesi, da non escludere, che Matteo Renzi stia tramando sotto banco forte dei suoi 44 gatti (esattamente) al Senato, per ottenere qualcosa di sostanzioso, in cambio del suo non voto alla “mummia”. Messa da parte tale ipotesi, non è chi non abbia compreso che il lancio della campagna “Berlusconi al Colle” (peraltro formalmente non ancora tradotto in una accettazione del candidato stesso), è una provocazione che fa il gioco di chi vuole Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica, il quale ha fatto capire che dal colle più alto di Roma e dal Palazzo del Quirinale si può guidare il Paese, meglio che da Palazzo Chigi, nella situazione emergenziale in cui tocca spendere il bottino miliardario del PNRR, decidendo a chi, come, e perché.

L’implicita autocandidatura del banchiere, di qualche settimana fa, aveva rappresentato un nuovo vulnus costituzionale (non si è mai visto che un presidente del Consiglio dica di essere pronto a cambiare ruolo, e ascendere al soglio più alto, dove dovrebbe essere il custode della legalità repubblicana, rappresentando l’unità della nazione). E il fatto che Draghi continui a giocare la carta del tecnico imparziale, che amministra e somministra, che gestisce questa emergenza infinita, accentrando di fatto nelle sue mani tutti i poteri (mai come in questo governo i ministri non contano nulla o quasi), è singolare, e lo sarebbe tanto più se egli, come mi pare, stia preparando dalla poltrona di presidente del Consiglio il salto al trono di capo dello Stato. Dove, quindi, sarebbe il riferimento per i partiti della sua maggioranza governativa, ma dichiarando di rappresentare l’intera cittadinanza, senza peraltro mai esporsi, in modo esplicito, sul piano politico. Come si è chiesta, polemicamente, Nadia Urbinati: come la pensa Draghi? In quale area politico-ideologica si schiera? O è un uomo per tutte le stagioni?

E trovo francamente risibile che tanti politici o commentatori vadano ripetendo: Il prossimo presidente deve essere al di sopra della mischia, deve rappresentare tutti e nessuno in particolare, non può essere un politico, e via seguitando, fingendo di dimenticare che tutti i presidenti che si sono susseguiti al Quirinale erano dei politici o avevano comunque cariche politiche e chiare appartenenze ad aree ideologiche. Anche i soli due “indipendenti” nella storia del Quirinale, ossia Luigi Einaudi e Carlo Azeglio Ciampi, avevano un orientamento politico: il primo liberale (che tra l’altro votò nel referendum del 1926 per la monarchia!), e il secondo azionista, dunque grosso modo orientativamente tra i repubblicani e i socialisti. E fa persino ridere quando si sente ripetere, pappagallescamente, la frase: “deve essere una figura di alto profilo”. Trovo personalmente stucchevole il gioco di indicare con raccolte firme chi vorremo a presidente: sono attestati di stima, ma nulla di più. Nessuno tra i nomi che a ruota libera si stanno facendo, alcuni anche degni, corrisponderà fra un paio di settimane a quello del nuovo Presidente. Che sarà deciso davanti a qualche caminetto, da tre o quattro persone.

Il PD lavora per Draghi, ma non sa ancora che pesci pigliare per sostituirlo alla presidenza del Consiglio: ora è arrivato Mario Tronti, un genio dell’apertura politica a 360 gradi, il quale già hegelo-marxista, teorico dell’autonomia operaia, già post-comunista, già renziano, fa un mirabile endorsement a Draghi, spiegando che una volta eletto presidente dovrà nominare un qualunque galoppino per gestire un governo tecnico che porti alle elezioni al più presto, e data la riduzione del numero dei parlamentari (a cui egli era stato favorevole, come alla riforma costituzionale Renzi-Boschi del 2016), ossia una garanzia per una migliore selezione (!), si potrà ripartire con altro e alto spirito.

In sostanza, si sta procedendo a larghi passi, sospinti anche dalla destra estrema, come dalla ex-sinistra, verso un presidenzialismo che metta la sordina alla Costituzione, e trasformi i governi in emanazione del prossimo uomo della Provvidenza, che, data l’improponibilità di Berlusconi – un’autentica barzelletta – non potrà che esser Mario Draghi.

E poiché la Sinistra in Parlamento è assente, e il “Centrosinistra” che dovrebbe farne le veci (!), è incastrato nel “governo dei migliori” (con Brunetta, Gelmini e compagnia cantante, con una segnalazione speciale per il ministro dell’Istruzione, quel Bianchi tirato fuori dal cilindro a disdoro dell’intera comunità scolastica), gioca la partita da solo con il M5S, il cui sedicente leader Conte (subordinato di fatto al vero capo Di Maio) è ostile a Draghi, ma non certo per ragioni politiche. Risultato che anche l’asse che il felpato Letta (probabilmente in accordo col felpatissimo zio Letta maior) cerca di costruire con i Cinquestelle per costruire una candidatura alternativa alla destra non ha prodotto nulla, apparentemente, ma di fatto, più o meno celatamente, alla fine, anche per il Quirinale, grazie alla pseudocandidatura di Berlusconi, spunterà Mario Draghi “Salvator Mundi”. Che sarà di fatto un doppio presidente, con tanti saluti alla Costituzione sulla quale giurerà.

(immagine di Edoardo Baraldi)

