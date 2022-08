Elezioni anticipate, tutte le analisi e le opinioni pubblicate su MicroMega

Le opinioni sulle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 scaturite dall’ennesima crisi di governo sono tante e spesso diverse tra loro. Qui riepiloghiamo quelle pubblicate sul nostro sito a partire dal primo editoriale del direttore Paolo Flores d’Arcais.

L’ex-neo-post-filo-para fascismo prossimo venturo e i democratici schizzinosi | di PAOLO FLORES D’ARCAIS

Il centenario della Marcia su Roma potrebbe essere celebrato da un governo che da quella storia trae le sue origini. Per questo, alle prossime elezioni, saremo chiamati a votare non per una forza politica, ma “per la Costituzione”.

“Chiarezza, alternative, radicalità: solo così la sinistra potrà contrastare le destre” | Intervista ad ANDREA MORNIROLI

Il co-coordinatore del Forum Disugaglianze Diversità: “Niente strani contenitori, l’unica strada è recuperare fino in fondo la dimensione politica del proprio fare civile”.

Perché le destre non stravincano: “Coalizione d’emergenza” senza preclusione | Intervista a GUSTAVO ZAGREBELSKY

Per l’ex presidente della Consulta il pericolo è che si metta mano alla Costituzione, in particolare al sistema parlamentare.

In difesa del Reddito di cittadinanza | Intervista a CHIARA SARACENO

Al centro della campagna elettorale, e già da tempo nel mirino del centrodestra e di parte del centrosinistra, la misura è stata in realtà la salvezza per milioni di italiani. Eppure è raccontata come la causa di ogni male della nostra economia.

La “Marcia sull’Italia” di Meloni e Salvini | Intervista a ERIC GOBETTI

Il centenario della Marcia su Roma potrebbe cadere nel periodo della nascita di un governo “verdenero”. “Questo il risultato di anni di politiche giustificative del modello politico fascista”.

Le elezioni non garantiscono la governabilità | di FABIO ARMAO

In un paese in cui si sono succeduti, nell’età repubblicana, 67 governi in 76 anni è evidente l’esistenza di un problema strutturale.

5Stelle, Pd e l’antifascismo che manca | di DANIELE NALBONE

Se il prossimo governo sarà guidato da un partito che nel suo simbolo ha la fiamma tricolore è colpa di chi ha sdoganato l’estrema destra al governo.

Chi ha scritto il discorso di Mario Draghi al Senato? | di FLAVIO DE BERNARDINIS

Breve analisi delle strategie comunicative del discorso politico contemporaneo.

Il dopo Draghi | di MARIO BARBATI

Adesso che il governo è caduto, è il momento che chiunque abbia progetti e idee alternative all’agenda Draghi e alla destra si faccia avanti. Il programma politico è semplice: attuare la Costituzione repubblicana.

Una crisi sbagliata a vantaggio delle destre putiniane | di PANCHO PARDI

I 5 Stelle, dopo aver imposto il taglio dei parlamentari che li ridurrà al lumicino, hanno aperto la crisi ma non ne hanno gestito lo sviluppo e hanno lasciato alla Lega la libertà di rientrare trionfalmente sulla scena, sostenuta da Berlusconi che così ha potuto compiere il suo ultimo danno al paese.

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.