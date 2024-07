Elezioni britanniche: il Labour vince i seggi, ma non ha il consenso

La lettura più diffusa delle elezioni britanniche che troverete sui molti media italiani nei prossimi giorni è

più o meno quella che segue: Keith Starmer è il nuovo eroe della sinistra moderata. È solo grazie a

lui, che ha riportato il Labour dove doveva essere e dove aveva smesso di essere negli anni di

Jeremy Corbyn, che il Regno Unito è finalmente tornato a essere governato da persone come si

deve e non da quel battello ubriaco che sono diventati i Tories da quando David Cameron ha prima

scommesso sul referendum sulla Brexit e, dopo aver perso, si è dimesso per lasciare il posto a

Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak.

Questa lettura contiene delle verità: il partito che fu di Margaret Thatcher è senz’altro un battello ubriaco

guidato da figure squalificate, palesemente in conflitto di interessi e in eterna lotta tra loro, tanto

che oltre ad aver governato male e ottenuto pessimi risultati in ogni possibile campo, compreso

quello a loro caro della mano dura sull’immigrazione, sono riusciti a formare 4 governi in una

legislatura, roba che nemmeno la DC al tramonto della Prima Repubblica.

Ma è proprio così che è andata? La scelta del premier britannico di rimangiarsi

alcune idee proposte quando correva per la leadership del partito e di evitare di rispondere a

domande difficili su alcuni temi ha pagato? Non è esattamente così. Il risultato del Labour è un

trionfo se guardiamo al numero di seggi guadagnati, non lo è se guardiamo ai voti espressi. In

breve: i Laburisti guadagna 412 seggi ossia il 63% della Camera dei Comuni con il 33,7% dei voti

espressi. I voti totali per il partito della sinistra britannica sono circa 800mila in meno che non nelle

disastrose elezioni del 2019 e due milioni e 400mila in meno del 2017. Il clamoroso risultato in

termini di seggi si spiega innanzitutto con il sistema maggioritario secco combinato con due crolli e

un successo. I due crolli sono quello conservatore e dello Scottish National Party, che dilaniato

dagli scandali perde 38 seggi. Il successo è quello del partito di Nigel Farage, Reform, che ottiene il

14% e 7 eletti e che, soprattutto, affonda i conservatori in molti seggi (la somma non

necessariamente addizionabile dei voti Tory e Reform supera il Labour).

Parlando di maggioritario secco bisogna anche ricordare il trionfo dei LibDem, da 9 a 71 eletti pur

guadagnando solo lo 0,6%, contro i 7 di Farage che in realtà ha più voti. Ultima nota relativa ai

numeri: i Verdi passano da 1 a 4 eletti con il 6,8% dei voti (più della metà di quelli dei LibDem, un

ventesimo degli eletti) e il Labour perde 5 seggi da fuoriusciti o indipendenti estromessi per le loro

posizioni su Gaza, Corbyn compreso. Segno che le purghe a sinistra volute da Starmer non hanno

pagato, anzi. Tra l’altro, con un elettorato sempre più composito e una componente

musulmana non indifferente in alcuni collegi elettorali, espellere chi protesta per Gaza è un errore

per molte ragioni.

Non è dunque stato Starmer a trionfare, ma il partito conservatore a sciogliersi ottenendo il

peggior risultato di sempre e perdendo il 20% dei voti. Certo, promettere equilibrio e serietà dopo

Johnson, Truss e compagnia merita un premio. Certo, la promessa di far tornare a funzionare il

National Healthcare System, la Sanità pubblica, pesa eccome perché quello è un tema caro agli

elettori britannici – in Italia chissà perché assistiamo da anni alla demolizione della Sanità senza

battere ciglio. Allo stesso modo dire, come ha detto entrando al numero 10 di Downing Street che

“Mattone dopo mattone ricostruiremo l’infrastruttura delle opportunità, scuole e college di livello

mondiale e faremo tornare le case a prezzi accessibili, cose che so essere ingredienti che fanno la

speranza della gente che lavora” è dire alcune cose giuste e segnalare come dopo la Brexit il paese

abbia conosciuto anni di decadenza. Non c’è dubbio che un governo Labour farà meglio e sarà

meno goffo, iniquo, razzista di quello uscente dei conservatori. Ma non c’è dubbio che la rivolta

contro questo governo (48% degli intervistati da YouTrend ha votato contro i Tories) non sia un mandato pieno. Il mandato lo garantisce il sistema maggioritario e questo per Starmer è un bene,

perché se capace avrà numeri molto solidi per portare a casa risultati.

Ma è proprio il voto di protesta, lo spostamento di voti più ampio, che dovrebbe preoccupare il

Labour. Il 14% a Reform, ma anche il 7 ai Verdi significa che c’è una protesta di destra non

destinata a scomparire e, anzi, a mangiarsi definitivamente i conservatori facendo un’opposizione

populista e demagogica e un’opposizione di sinistra critica con Starmer. Sono tempi in cui siamo

attraversati da crisi epocali e la Gran Bretagna ne vive una tutta sua che è anche di identità (non si

può pensarsi imperi per sempre, come vorrebbe Boris Johnson). Starmer non ha un programma

chiaro, quindi non ha fatto promesse secche e questo per lui è un vantaggio, non dovrà rimangiarsi

quasi nulla. Se saprà scegliere delle priorità e individuare soluzioni potrebbe veleggiare bene e

presentarsi come un vincente alle prossime elezioni. Ma la società britannica è inquieta e depressa

e le cose vanno male da molto. Riproporre la Terza Via blairiana, dopo la crisi finanziaria del 2008, la Brexit, il Covid e con la crisi climatica in atto, potrebbe non bastare. Dalla sua Blair aveva il carisma che a

Starmer per ora manca.

