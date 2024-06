Europee, Francia: vince l’estrema destra, Macron indice nuove elezioni

(Parigi). Messo con le spalle al muro da un risultato eclatante dell’estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen, che con un sonoro 32% batte un record storico aumentando di 9 punti percentuali il risultato precedente alle Europee, il presidente francese Emmanuel Macron non ha potuto far altro che incassare la sonora sconfitta e certificare l’inesistenza di una colazione presidenziale che sia in grado di governare. Così, per non venir trascinato nei gorghi di un impossibile rimpasto di governo, ha drammaticamente sciolto l’Assemblea Nazionale e indetto elezioni legislative anticipate (un gesto “grave” dirà nel suo breve discorso alla nazione). Il presidente ha fissato il 30 giugno come data per il primo turno, optando per il termine più breve previsto dall’articolo 12 della Costituzione francese. Come diretta conseguenza, le candidature dovranno essere presentate già domenica 16 giugno, lasciando ai partiti appena una settimana per formare eventuali alleanze e investire i propri candidati in 577 circoscrizioni. Un vero e proprio tour de force che fa capire in quali cattive acque navighi oggi il presidente francese.

In realtà non è la prima volta che un presidente scioglie l’Assemblea Nazionale: era già accaduto nel 1988 con François Mitterrand e nel 1997 con Jacques Chirac. In entrambi i casi però il lasso di tempo tra lo scioglimento del parlamento e la data fissata per le elezioni politiche era agevole da gestire. Adesso invece Macron ha scelto l’irruenza, oseremmo dire la precipitazione, perché davanti a sé ha un calendario serrato. 30 Giugno e 7 luglio per il primo e il secondo turno. Perché tanta precipitazione? Le Olimpiadi si avvicinano e prima ancora c’è il weekend festivo del 14 luglio, anniversario della Presa della Bastiglia. I costituzionalisti dicono che Macron avrebbe tecnicamente potuto organizzare le elezioni anche dopo la pausa estiva, con maggiore calma. Ma qui entra in gioco un calcolo meramente politico: indire elezioni anticipate con un lasso di tempo così breve ha come scopo principale quello di trasformare le elezioni legislative in un referendum popolare immediato contro il Rassemblement National. E il presidente sta già intessendo relazioni per costruire una grande alleanza repubblicana che fermi la valanga inarrestabile dell’estrema destra. Il comitato esecutivo del partito presidenziale si riunirà nei prossimi giorni per discutere questa strategia e analizzare i collegi elettorali. Ma la richiesta di un fronte repubblicano e le possibili debolezze del partito neogollista Les Républicains e della sinistra possono mai essere sufficienti per consentire a Emmanuel Macron di limitare i possibili danni dei risultati delle urne? Il campo presidenziale dovrà anche riuscire a mobilitare gli elettori, visto che l’astensionismo anche questa volta ha toccato quasi la metà degli aventi diritto (48%). Come nei periodi più bui della Francia, il presidente fa di nuovo appello allo spirito repubblicano per attrarre voti degli scontenti dell’ex partito sarkozista e, perché no, scontenti di centro e anche di sinistra, dove Mélenchon ha sbagliato tutto, consegnando la leadership della sinistra ai socialisti per la prima volta dopo molti anni. Quella di Macron è una sfida rischiosa pur di evitare di consegnare le chiavi del paese a Marine Le Pen.

Lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale è a ogni modo un punto di non ritorno per la politica interna francese: per alcuni, in primis Jordan Bardella, campione della destra e presidente del Rn, è un gesto doveroso di fronte alla debolezza del partito presidenziale Renaissance che ha raccolto uno striminzito 14%. Per altri, come Raphael Glucksmann, il filosofo che è riuscito a portare i socialisti ad un positivo 13,8% scalzando l’estrema sinistra de la France Insoumise, è un gesto che rischia di aumentare il divario che esiste nel Paese, permettendo alleanze pericolose tra il Rn e Reconquête di Marion Maréchal-Le Pen, il partito fondato da Eric Zemmour che fa dell’islamofobia, della xenofobia e dello scontro tra civiltà i suoi cavalli di battaglia. Da questo punto di vista si può forse convenire con le preoccupazioni di Glucksmann: la scommessa di Macron potrebbe rivelarsi fatale. Ma la strada è obbligata e il presidente ha deciso di rispedire la patata bollente di una Le Pen all’Eliseo nelle mani dei cittadini francesi. Una responsabilità storica per la società civile, un mero scaricabarile per il presidente dimezzato.

CREDITI FOTO: Macron, 10 giu 2024, ANSA / LUDOVIC MARIN / POOL

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.