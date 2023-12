Femminicidi & Giustizieri: nessuno è normale se visto da vicino

Franco Basaglia, grande psichiatra e anti-eroe se mai ce ne fu uno, ha detto una volta per tutte: “Nessuno è normale visto da vicino”. Neppure lui lo era: appena giunto a dirigere il manicomio di Gorizia con le idee chiarissime – la malattia mentale è una costruzione sociale –, ma deciso a tenere il profilo basso per non spaventare colleghi e infermieri, non resse alla vista di centinaia di “matti” legati al letto di contenzione e ordinò di slegarli subito. In tempi meno attenti alla comunicazione, poi, non fu capace di promuovere adeguatamente la sua rivoluzione psichiatrica: le rare interviste televisive ce lo mostrano esitante, quasi disinteressato.

Oggi i social l’avrebbero fatto a pezzi. Eppure la sua frase continua a martellarci nella testa, quando pensiamo alla cronaca di questi giorni, e alle tempeste in un bicchier d’acqua che scoppiano in rete. Esempio ovvio, Giulia e tutti i femminicidi, ma oggi anche il padre Gino, persona troppo splendida per non essere subito attaccata dai leoni da tastiera. Esempio di segno opposto, il gioielliere-giustiziere pluriomicida di Cuneo, condannato a 17 anni e fatalmente eretto a eroe dalla Destra Legge e Ordine. Per non parlare del presunto femminicidio di Carrodano, con i dettagli che si aggiungono ogni giorno: la depressione, la decisione di farla finita insieme, la lunga veglia al capezzale di lei, gli antichi tatuaggi satanisti di lui… Il punto è proprio questo: nessuno di noi è normale se inquadrato in primo piano.

Anche il geometra nostro vicino, con cui parliamo del tempo in ascensore, avrà sicuramente i suoi scheletri nell’armadio, o sui social. Come minimo avrà trascurato la vecchia madre, diranno i sostenitori della famiglia tradizionale, ma potrebbe aver praticato la caccia alla Talpa dell’Orinoco, incalzeranno gli ecologisti. In compenso, mai nessuno, neppure per un attimo, che si guardi allo specchio per vedere la trave nel proprio occhio, che rifletta sul fango di cui siamo tutti impastati, noi umani, o più semplicemente che conti sino a dieci, prima di fare il tifo pro o contro perfetti sconosciuti. Come se non bastasse, ognuno dei protagonisti della cronaca vive ormai una vita almeno doppia: da eroe a mostro, con eventuale ritorno. Quanto al padre di Giulia, basti dire che sui social s’incontrano ormai anche i negazionisti: avete capito bene, c’è chi sospetta che in realtà non ci sia nulla di vero, che tutto sia stato girato su un set cinematografico, come lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Quanto al gioielliere, le telecamere lo inchiodano alle proprie responsabilità, e poi, quando spari alla schiena a tre fuggitivi, ti condanna anche una giuria popolare texana. Però mai dire mai: c’è sempre il terzo grado di giudizio, e poi magari ci scappa una candidatura per la Lega… Vogliamo dirla tutta? Passiamo dalla realtà psico-sociale, di cui si occupava ancora quel veneziano sensato di Basaglia, alla realtà virtuale, cui già pensava quel suo coetaneo altrettanto profetico che fu Andy Warhol quando predisse che un giorno, ognuno avrebbe avuto il suo quarto d’ora di celebrità, predisse. Tutto s’è avverato.

Non solo abbiamo la conferma che nessuno è normale, ma sappiamo pure che non siamo né eroi né mostri, bensì entrambe le cose, non appena ci sfiora la luce dei riflettori. Se Andy ripetesse oggi la sua famosa frase, dovrebbe riscriverla così: «Un giorno, tutti avranno i loro DUE quarti d’ora di notorietà: uno da eroe, l’altro da mostro».

