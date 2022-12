Fino al 14 dicembre abbonati a MicroMega+ a un prezzo speciale

Cara lettrice, caro lettore,

fino al 14 dicembre 2022, regalati un abbonamento annuale al prezzo speciale di 36 euro anziché 48 e scopri i contenuti esclusivi di MicroMega+, la newsletter per soli abbonati che riceverai nella tua casella di posta elettronica ogni settimana. Puoi anche scegliere di regalare l’abbonamento a chi vuoi sempre al prezzo di 36 euro anziché 48. Non solo: fino alla mezzanotte del 14 dicembre puoi abbonarti e regalare un secondo abbonamento a MM+ spendendo in totale solo 60 euro, anziché 96!

Abbonati a questo link.

Nata il 25 aprile 2021, MicroMega+ si è rivelata un’idea vincente per il rilancio di MicroMega e un appuntamento ormai atteso e apprezzato da lettrici e lettori, che ci accompagna in quella che fin dall’inizio abbiamo definito la nostra “seconda vita”. Insieme alla rivista cartacea e al sito aggiornato quotidianamente, è uno dei tre pilastri della nostra offerta. La forza di MicroMega+ è data dal fatto che i suoi contenuti non scadono mai. Puoi leggere e rileggere gli articoli quando vuoi, anche a mesi di distanza, perché sono pensati per durare nel tempo.

Nel suo percorso di testata indipendente e presidio di cultura democratica, laica e pluralista, in un momento storico di minacce più dense che mai, MicroMega ha bisogno del sostegno dei suoi lettori, attenti ed esigenti come vuole la storia della rivista: una storia lunga oltre 35 anni.

Contiamo su di te e facciamo del nostro meglio perché la tua fiducia sia ben spesa. Grazie!

La redazione di MicroMega

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.