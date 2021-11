Flores d’Arcais ai lettori: MicroMega finalmente in digitale!

Con l’Almanacco della scienza in uscita il 18 novembre, MicroMega non sarà più in edicola: la si potrà trovare nelle librerie e nel nuovo negozio online, anche in versione digitale. Il direttore racconta le novità della rivista.

Cari amici di MicroMega,

il 18 novembre esce il numero 6/2021 della rivista. Un bellissimo “Almanacco della scienza” dedicato al tema “Scienza e diseguaglianze”.

Non lo troverete in edicola. Lo troverete nelle librerie, lo riceverete in abbonamento, lo troverete nel nuovo negozio online (dove si potrà acquistare in versione cartacea o digitale, con la possibilità di scegliere sia l’acquisto della singola copia sia vantaggiosi pacchetti di abbonamento – qui tutte le offerte) ma non più in edicola. Il perché è semplice.

Essere presenti in edicola è divenuto un costo esorbitante, in termini di stampa e distribuzione. Pensiamo che sia più sostenibile, dal punto di vista economico (ma anche ambientale), stampare solo le copie che effettivamente saranno vendute. Per questo, a chi finora ci ha acquistato in edicola chiediamo di abbonarsi: è il modo più sicuro di fruire della rivista e di continuare a contribuire alla sua vita.

Nel messaggio che avevo inviato a tutti gli amici di MicroMega l’8 marzo scorso, annunciando la rinascita di MicroMega dopo la chiusura da parte di Gedi, scrivevo: «Questa seconda vita di MicroMega dipende soprattutto da voi, amici lettori, compagni di passioni intellettuali e lotte civili, o anche cittadini non pienamente simpatizzanti con le idee della rivista (alcune o tutte), o addirittura ‘antipatizzanti”, ma che la ritenete comunque una presenza irrinunciabile in un panorama di democrazia pluralistica (panorama che in tutto il mondo va restringendosi)».

Diventando editrice di se stessa, infatti, la nostra rivista non poteva che contare sui propri lettori-sostenitori per andare avanti. Ed è proprio grazie a voi che nei primi mesi di questa nuova avventura siamo non solo riusciti a pubblicare la rivista senza soluzione di continuità, ma anche a rafforzare la nostra offerta, con un sito internet interamente rinnovato e aggiornato quotidianamente, una vivace rete di canali social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) e il lancio di MicroMega+, una newsletter settimanale in abbonamento con contenuti esclusivi. Tutto questo è stato possibile grazie a voi e a voi dunque va il nostro GRAZIE!

Non vogliamo però fermarci e, nei prossimi mesi, intendiamo continuare questa piccola-grande rivoluzione di un prodotto editoriale storico come MicroMega. Nuove figure professionali stanno entrando nella squadra e vogliamo dar vita a nuovi progetti. Per farlo però abbiamo bisogno, ancora una volta, e più che mai, di ciascuno di voi.

