La destra in Francia è stata fermata, non è stata sconfitta

In Francia la destra è stata fermata grazie al ritorno a una politica dei partiti, ma non è stata sconfitta. La società francese reagisce alla minaccia fascista riattivando di volta in volta il sentimento di un trauma irrisolto, che però non viene mai realmente esplicitato.

Se la provocazione non fosse troppo forte, e quindi fuori misura, si potrebbe dire che la Francia torna di fatto alla Quarta Repubblica, cioè a un regime centrato sui partiti, con quel tanto di costitutiva instabilità e ingovernabilità che questo comporta. Del resto, la “parola presidenziale” aveva cominciato ad essere erosa a partire da Nicolas Sarkozy. Il suo successore, François Hollande, non era stato in grado di arrestare quel processo, e la sera dei risultati di queste ultime elezioni ha parlato “da socialista”, usando l’espressione molto forte di “democrazia parlamentare” (nel contesto di una democrazia semipresidenziale). Il presidente attuale Emmanuel Macron, da parte sua, con i suoi atteggiamenti a volte quasi parodistici, non ha fatto altro che portare a compimento il processo di erosione della funzione presidenziale. Non credo sia un caso il fatto che questo processo sia iniziato durante il secondo mandato di Jacques Chirac, quando con un referendum si decise di portare il mandato presidenziale da sette a cinque anni, di fatto tarando lo sguardo dei presidenti sempre sulle elezioni imminenti, senza possibilità di respiro ulteriore. E questo ha contribuito a portare un’integrale politicizzazione delle forme della funzione presidenziale, a un comunicazione politica del quotidiano che non ha giovato a nessuno.

Ma c’è naturalmente qualcosa in più. Se guardiamo i processi con uno sguardo un po’ più esteso, possiamo forse dire che la Francia è un paese politicamente attraversato da alcuni traumi di lunga durata. In fondo anche la scelta del nome di “Nuovo Fronte Popolare” per l’alleanza di sinistra lo testimonia. Le istituzioni della Quinta Repubblica sono state uno dei mezzi per tenere a bada quei traumi, e ci sono riuscite per decenni: semi-presidenzialismo e legge a doppio turno hanno impedito che la destra estrema, che di quei traumi che risalgono a Vichy e all’Algeria è la figlia maggiore, potesse diventare ancora più rilevante. Ma rilevante lo era e lo è, e condiziona da decenni la politica francese, pur senza accedere alle massime cariche del potere.

Il sistema con due destre, quella fascista e quella antifascista, che non comunicano tra loro e tengono i rispettivi elettori in spazi politici a tenuta stagna, un sistema che ha marginalizzato la destra estrema, è ormai saltato. E il sistema della “desistenza” contro gli estremisti di destra, per cui la sinistra aiuta la destra moderata e viceversa nei ballottaggi delle legislative, ha spento (e ancora oggi l’ha fatto) le speranze di piena rappresentanza della destra lepenista e ha anche bloccato ogni possibilità di vittoria dei Le Pen alle presidenziali.

Tuttavia in cinquant’anni l’estrema destra non solo non è sparita, ma oggi si presenta con una forza tale da far porre oggettivamente la domanda se le istituzioni della Quinta Repubblica, pensate proprio dopo il trauma algerino, siano ancora adeguate a imbrigliarla e per quanto tempo. Le evocazioni della “democrazia parlamentare” fatta da Hollande e da Glucksmann la sera dei ballottaggi, in un paese orgoglioso del dispositivo istituzionale di De Gaulle, sono estremamente significative. Così com’è significativo che esse arrivino proprio sotto la pressione dell’ondata nera, del trauma irrisolto.

Del resto, se è concesso un paragone solo apparentemente spericolato, anche l’Italia è un paese agito da traumi di lunga durata, in particolare da uno che si è verificato cento anni fa e che non è mai stato superato, che rimane sopito per decenni e poi riemerge puntualmente. Non è strano che certe forme, certe parole chiave, certi meccanismi, riemergano a orientare nuove generazioni spesso inconsapevoli. Non è folclore, è la storia.

E d’altra parte non so se il trauma politico – se il lettore mi consente un’ultima volta quest’espressione più evocativa che precisa – sia qualcosa che si possa superare senza renderlo mai esplicito, senza concettualizzarlo, senza darne ragione, cosa che in fondo né l’Italia, né la Francia, hanno mai fatto. Non so neanche quale scienza, o arte, o pratica, possa occuparsene. Certamente un ripensamento costante, collettivo, organizzato, diffuso, delle ragioni e dei principi della democrazia e delle sue nuove forme – che mi pare l’unica terapia a lungo termine – sarebbe una buona medicina. Altrimenti il trauma si ripresenterà sempre, in forma di rottura e di ritorno, insieme, pur nel variare storico dei tempi.

