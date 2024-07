Francia: una coalizione, è questo il risultato implacabile della volontà popolare

Ha vinto la sinistra, questo è chiaro. Contro ogni aspettativa, è ancora più chiaro. Ogni democratico, ogni repubblicano, ogni francese, in fondo, deve rallegrarsene. La sinistra però ha solo la maggioranza relativa, come è avvenuto per la maggioranza macronista, che ha finito per dissolversi per mancanza di capacità di governo. In altre parole, le nuove fanfaronate di Mélenchon – “Siamo al potere” – non hanno base parlamentare. Si profilano quindi per questa sinistra due soluzioni: quella della crisi o quella della responsabilità.

Crisi? All’interno della sinistra, alcuni, ad esempio La France Insoumise, ma anche la direzione del Partito socialista, sono tentati dal rifiuto di qualsiasi compromesso. “Il mio programma tutto intero, o niente”: sembra essere questa la parola d’ordine che emerge da alcune dichiarazioni. Ma con quale maggioranza? E come evitare, in queste condizioni, un voto di censura? Tutto ciò conduce al blocco. Paralizzando così il sistema, la France Insoumise, assistita dal Rassemblement National, può sperare di provocare le dimissioni di Emmanuel Macron, che sfocerebbero in nuove elezioni presidenziali.

Ne deriverebbe una crisi aspra e amara, un disordine politico deliberatamente mantenuto, un’incapacità manifesta dei partiti repubblicani di proporre una soluzione al paese: non sarebbe il modo migliore per facilitare la vittoria di Marine Le Pen in queste nuove elezioni, per definizione affrettate e violente? “Il “sistema” è impotente – dirà lei – è tempo di affidarci la responsabilità suprema”. È davvero il momento di offrirle su un piatto d’argento l’argomento della coerenza e della stabilità, che gli altri non saranno riusciti a garantire?

C’è un’altra via. È un dato di fatto che gli elettori non hanno voluto affidare le redini del potere a una sola forza. Né la sinistra, né il centro, e ancor meno la destra, sono in grado, da soli, di raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento. La conclusione è ovvia: poiché la Francia ha bisogno di un governo, questo non può che basarsi su una coalizione di forze diverse. Una coalizione temporanea, transitoria o duratura, ma pur sempre una coalizione. Questo è il risultato implacabile della volontà popolare.

Possiamo rammaricarcene, ma possiamo anche trovarvi un motivo di speranza: costretti dalla scelta dei francesi, i partiti di governo sono condannati a innovare. Vale a dire a concordare, dopo seri negoziati, un programma di compromesso che tenga conto delle richieste espresse dall’elettorato. Una sinistra che tenga in considerazione il desiderio di sicurezza, tranquillità e protezione che emana dal popolo; una destra che tenga conto dell’intenso desiderio di giustizia sociale espresso da questo voto; un centro che abbandona la sua ossessione per la verticalità e la sua utopia di un “governo dei migliori”. Si dirà che è impossibile. Eppure questo è ciò che accade regolarmente nella maggior parte dei paesi europei. Chi può dire che siano, con tutta evidenza, guidati peggio della Francia?

Il potere, questa volta chiaramente, passa dall’Eliseo al Parlamento. Il potere non verrà più dal presidente, ma dai deputati. Gli eletti della Repubblica sono davvero incapaci di immaginare una soluzione a questa crisi? Detenendo per definizione la legittimità nazionale, si trovano di fronte a un compito storico. Sta a loro dimostrarsi degni.

