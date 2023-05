Francia, via obbligo di vaccinazione nella sanità. Regalo alla setta no vax?

In questo articolo di Laurent Joffrin per LeJournal si commenta la decisione del Nupes di votare un testo che abolisce qualsiasi obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, “un prezioso aiuto alla rumorosa setta dei detrattori delle vaccinazioni”.

Al ricco patrimonio intellettuale del socialismo francese – e della Nupes (Nuova unione popolare ecologista e socialista) in generale – è ora necessario aggiungere alcune nuove parole in “ismo” che completano utilmente la sua panoplia ideologica: irrazionalismo, complottismo e oscurantismo. La sinistra si è appena distinta in Parlamento votando un testo che rappresenta una triplice sfida alla scienza, alla medicina e alla ragione.

Ricordiamo i fatti: l’Autorità Nazionale Francese per la Salute, dopo aver raccomandato la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, ha giudicato, in un parere di fine marzo, che il declino dell’epidemia non giustificava più questa precauzione.

Il governo ha così permesso alla piccola minoranza di pazzi che pensano che i vaccini siano più pericolosi dei virus, o che Bill Gates abbia sparso miliardi di dosi in tutto il mondo per controllare la popolazione, di riprendere il loro lavoro nel settore sanitario.

Senza contare lo strano zelo di un certo numero di deputati che hanno finito per trascinarsi dietro tutta la sinistra…

In fin dei conti, se il pericolo è contenuto, chi crede in questa assurdità ha il diritto di tornare in ospedale, purché non minacci più la salute degli altri e svolga correttamente il proprio lavoro, anche se ciò significa che le autorità pubbliche ripristineranno l’obbligo in caso di necessità.

La questione sarebbe dovuta finire lì. Ma questo senza lo strano zelo di un certo numero di deputati che hanno finito per trascinare dietro di sé tutta la sinistra: hanno approfittato di una nicchia parlamentare per perpetuare questa misura di sospensione provvisoria e abrogare puramente e semplicemente qualsiasi obbligo vaccinale per i caregiver, indipendentemente dal contesto sanitario, offrendo così una folgorante vittoria simbolica ai No vax di ogni riga e piuma.

Il voto su questo disegno di legge, applaudito da Dupont-Aignan, Philippot e Le Pen, si basa su un calcolo elettorale

Ora, per obbligare gli operatori sanitari a vaccinarsi, e anche se le autorità sanitarie lo richiedono, sarà necessario approvare una legge, anche se non c’è più una maggioranza parlamentare che lo decida. Ci rendiamo conto di quale argomento d’oro abbiamo appena dato ai detrattori della vaccinazione che dilagano in tutta la Francia, anche se la vaccinazione, secondo tutte le autorità mediche riconosciute, è l’unico modo efficace per prevenire il ritorno della pandemia. Alcune persone che conoscono gli arcani parlamentari fanno notare che il voto su questa proposta di legge, applaudita dai gruppi Dupont-Aignan, Philippot e Le Pen, è il risultato di un calcolo elettorale: poiché i No vax sono una lobby come un’altra, è intelligente farne un alleato a basso costo.

Perché non promuovere l’astrologia come disciplina accademica?

Il ragionamento potrebbe quindi costituire un precedente. Agli strateghi del Nupes possiamo consigliare altri gesti della stessa efficacia tattica: permettere ai crudisti naturopati, ingiustamente perseguitati dal “pensiero unico” scientifico, di praticare liberamente la medicina del digiuno; ristabilire il rimborso dei farmaci omeopatici la cui inefficacia è stata proclamata da una ristretta medicina ufficiale; includere nell’elenco delle terapie consigliate l’imposizione delle mani e la pratica del canto rituale, ingiustamente denigrato da una medicina occidentalocentrica.

E – perché no? – promuovere l’astrologia al rango di disciplina universitaria, sapendo che milioni di francesi leggono l’oroscopo ogni mattina. Ogni volta, si tratta di una preziosa clientela elettorale che potrebbe unirsi alla schiera degli eredi di Voltaire, Jaurès e Pasteur, che una visione strettamente scientista del sapere rinchiude nell’idolatria dei vaccini e negli editti autoritari della medicina ufficiale.

Ecco dove si trova Nupes dopo un anno di dominio e di pratica populista. È vero che sotto l’egida di Jean-Luc Mélenchon, in nome di una necessaria conflittualità, ha da tempo abbandonato le sponde della razionalità.

Traduzione da “Antivax: quand la gauche perd la tête”, di Laurent Joffrin per LeJournal

Foto Canva | Soumen Hazra

