Francia, viva la politica, viva la società democratica

“Sono i quartieri popolari, che si sono mobilitati, ad aver salvato la Repubblica, questa sera”, ha detto ieri sera Jean-Luc Mélenchon mentre dalla piazza festeggiava, con la sua gente, il risultato delle elezioni dell’assemblea legislativa francese. Una festa di popolo e del popolo, una festa in cui campeggiavano le bandiere palestinesi e un immenso striscione “Stop al genocidio”. Una festa di giovani, gli stessi che dalla sera del risultato delle elezioni europee, un mese fa esatto, non hanno smesso mai un momento di agire e reagire; così come hanno reagito, e agito, i responsabili delle realtà che dopo l’annuncio di Macron di scioglimento dell’assemblea, in 48 ore hanno costruito un’alleanza con il fine dichiarato di impedire l’ingresso del neofascismo nelle istituzioni massime.

In Francia la politica c’è; c’è fra le masse, parola che forse non dovremmo più balbettare ma riscattare in tutta la sua valenza democratica; c’è nella società che, come scrivevamo subito dopo il primo turno, non si è spoliticizzata in tutti questi anni, diversamente da quella italiana, fiaccata da 3 lustri continui di tecnocrazia; e c’è nei partiti, c’è ai vertici e fra i quadri delle compagini candidate, c’è nei militanti; la politica c’è, e la sinistra ha dimostrato di saperla fare.

Macron, il fantasma dell’Opera

Come mai, allora, ieri sera fra i commentatori della politica dei principali media italiani, sui social e in televisione, sembrava che il vero vincitore delle elezioni fosse il sagace Emmanuel Macron? Ovviamente andrebbe chiesto a chi lo sostiene. Limitiamoci però a far notare che, per essere un vincitore, è bizzarro che il Presidente della Repubblica, artefice di un “gioco di prestigio” come lo ha definito lo scrittore Christian Salmon attraverso il quale sperava di continuare ad avere un ruolo cruciale nel puzzle del potere, non si sia ancora mostrato in pubblico né pronunciato sul risultato elettorale, a oltre dodici ore dalla chiusura delle urne. Ieri intanto si è dimesso il Primo ministro del Governo, Gabriel Attal, rivendicando anch’egli il buon risultato della compagine Ensemble. Pochi commentatori stanno facendo notare l’elefante nella stanza: il risultato elettorale più che dignitoso di Ensemble in relazione alle previsioni – ma disastroso rispetto alle precedenti elezioni legislative, con circa 80 seggi persi in due anni – è innanzitutto il frutto della strategia di desistenza promossa dal NFP, che l’ha portata avanti con coerenza, fra il primo e il secondo turno, tenendo fede a quanto annunciato subito dopo l’importante risultato di fine giugno. Un istituto di ricerca francese ha calcolato l’impatto del voto degli elettori del Nouveau Front Populaire al secondo turno, rilevando che è stata innanzitutto la loro lealtà a consentire ai candidati di Ensemble di sconfiggere il Rassemblement National lì dove erano al ballottaggio. Il contrario è stato di impatto molto minore: come emerge chiaramente dalla stessa ricerca tanti elettori di Ensemble, non avendo ricevuto alcuna indicazione netta dal partito – che si è ben guardato dal tenere alta la linea degli accordi di desistenza – si sono astenuti al secondo turno, piuttosto che far vincere un candidato della sinistra. Se Ensemble, dunque, ha contribuito poco a far vincere al NFP il numero più alto di seggi ancorché relativo, viceversa NFP ha dato una importante spinta all’affermazione di Ensemble. Senza la desistenza, forse NFP avrebbe ottenuto un numero di seggi persino superiore a quello uscito dalle urne, Ensemble sarebbe stato pesantemente sconfitto, ma molti più seggi li avrebbe vinti il Rassemblement National, sfiorando o forse centrando la maggioranza assoluta. E Marine Le Pen insieme a Jordan Bardella, invece delle facce scure di ieri, avrebbero rivendicato il governo del Paese.

Il quale governo invece, ieri, e legittimamente, è stato rivendicato da Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, il partito di punta della coalizione di sinistra. Dipinto come il baubau in tutte queste settimane, accusato ogni pie’ sospinto di antisemitismo secondo l’ormai noto schema di equivalenza con il posizionamento al fianco del popolo palestinese, Mélenchon, politico di lunghissimo corso, ha dimostrato di saper parlare alla sua gente, a una parte della società che è stata presa direttamente d’assalto dall’estrema destra e dalle tendenze autoritarie dello stesso Macron in questi mesi; la parte più povera delle periferie urbane ma anche la parte più multietnica, le donne e i giovani delle metropoli, i lavoratori, gli immigrati e gli stranieri. Se sarà lui o qualcun altro a guidare il governo nei prossimi mesi, dipenderà dalla politica: dalla capacità sua, dei suoi alleati non meno che dei suoi avversari, di far passare le proprie istanze, rivendicare i risultati, continuare a costruire alleanze e accordi. Per chi scrive, sarebbe un atto di onestà intellettuale e politica, da parte dei vertici di Ensemble, riconoscere che visto il contributo cruciale del NFP alla loro affermazione, e vista l’affermazione contundente della sinistra nelle urne, il miglior modo di riflettere questa situazione è un appoggio esterno a un governo guidato dal NFP stesso. Non ci aspettiamo che vada così, tuttavia. Ed è legittimo, perché e finché tutto avviene nel nome di una rappresentanza costruita attraverso il concorso attivo della cittadinanza: non solo nel voto, che ancora una volta ha visto la partecipazione più alta in circa un trentennio, ma nell’attività di piazza e politica ad ampio raggio.

E in Italia? Liberiamoci della tecnocrazia

Nel nostro Paese, nell’Italia fiaccata dalla spoliticizzazione operata innanzitutto da una tecnocrazia saldamente alla guida ormai da almeno un quindicennio, la vita politica così vivace dei francesi sembra quasi utopia; un lontano sogno. Le ultime elezioni politiche che hanno eletto deputati e senatori sono state guidate, nel cosiddetto centrosinistra, dall’allora segretario del Partito democratico, Enrico Letta, rivendicando pienamente la tecnocrazia incarnata dal Primo ministro – voluto a sua volta da un gioco di palazzo – Mario Draghi, con il concorso di gregari di un certo livello, per esempio Luigi Di Maio, ex rivoltoso grillino. Appena dopo le elezioni sia Di Maio sia Letta sono stati cooptati nei ranghi di quella tecnocrazia che al governo e ai vertici dei loro partiti hanno tanto diligentemente contribuito a promuovere, e sono scomparsi dalla scena politica del Paese. La maggioranza di estrema destra, ha portato avanti la linea della continuità su tutti gli aspetti più cruciali del governo precedente, innanzitutto quello della militarizzazione e della spinta alla spesa per il riarmo, con l’azienda di Stato Leonardo che oggi è diretta – dietro nomina del governo Meloni – da colui che, ironia della sorte, sotto il governo Draghi di unità nazionale fungeva da ministro della Transizione ecologica. Ecco un preclaro esempio di tecnocrazia, ecco uno dei mille nodi con cui è intrecciata la trama del potere in questo Paese e che tuttora impedisce alla società italiana di prendere in mano i suoi destini e riacquisire pienamente i diritti democratici, in primis il diritto-dovere di esercizio della cittadinanza tramite la politica. In questo mese di battaglia per la Repubblica la società francese ci ha indicato una via, ci ha aperto un sogno; non tanto quello di una società in cui la sinistra prevale necessariamente, ma quello di una società in cui prevale la democrazia, come principio e prassi, e sbarra le porte a ogni fascismo, anche quando si traveste da agnello. E in cui la sinistra partecipa nell’arena democratica facendo la sinistra, con un programma dalla parte delle classi subalterne e non delle élite, schierato con i popoli (da quello palestinese a quello ucraino) contro invasori, occupanti e coloni. Come diciamo nel nostro volume ora in libreria, sappiamo quanto sia necessario sognare per resistere; ieri nella notte di Francia, in un caldo luglio in cui ancora una volta a Parigi si è fatta la storia, abbiamo sognato; oggi, da svegli, possiamo cominciare a pensare.

CREDITI FOTO: EPA/YOAN VALAT via ANSA

Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.