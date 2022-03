Dopo “Voci da Kiev”, il podcast in cui Valerio Nicolosi ha raccontato la prima settimana di assedio della capitale ucraina, un nuovo podcast del nostro inviato che racconta l’esodo dei profughi dal Paese invaso dall’esercito russo.

PUNTATA 4 | Disertori e volontari

In questo episodio di “Fuga dall’Ucraina” il racconto di quegli uomini che cercano di scappare dal Paese nonostante la legge marziale e di chi invece era già fuori dai confini all’inizio dell’invasione russa. Seguendo la retorica della “resistenza ucraina”, dovremmo chiamarli “disertori”. Ma sono soltanto persone che non vogliono imbracciare un fucile.

PUNTATA 3 | Un esodo di donne e bambini

Alle 6 del mattino il confine di Siret, tra Ucraina e Romania, riprende le sue attività. Finisce il coprifuoco sul territorio ucraino e le persone iniziano a riversarsi alla frontiera per evitare di restare bloccate dalle code chilometriche. Passano a gruppetti. Ogni famiglia passa per conto suo. Spesso solo una mamma e uno o due bambini. Quelli che mancano all’appello sono gli uomini. Chi passa è perché è stato esentato in passato dalla leva militare: possono uscire dal Paese perché non sono impiegabili in questa guerra. Sono pochissimi e non vogliono parlare, si sentono come privilegiati. Questo è un esodo di donne e bambini.

PUNTATA 2 | Famiglie spezzate: podcast di Valerio Nicolosi

La figlia di Ilona ci guarda dal muro di bagagli caricato su un furgone e in partenza alla volta di Bergamo. L’esodo degli ucraini continua. Oltre due milioni e mezzo di persone sono fuggite dall’Ucraina. Siamo a Siret, uno dei punti di confine tra Ucraina e Romania, dove passano tra le 5mila e le 6mila persone al giorno. Donne e bambini da un lato della frontiera, gli uomini dall’altra, arruolati – spesso loro malgrado – nell’esercito ucraino, costretti a restare. Le famiglie che arrivano da questo lato del confine sono famiglie spezzate. Ad accoglierle, volontari da ogni parte d’Europa. E questo è il loro racconto.

PUNTATA 1 | “Ho con me solo il passaporto”

L’esodo dei profughi ucraini continua verso ovest: in due settimane sono più di 2 milioni quelli arrivati in diversi paesi. Tra di loro ci sono migliaia di studenti asiatici e africani che hanno fatto fatica a passare i confini. Molti di loro si trovano in Ungheria, a Budapest, dove un’associazione li sta assistendo. Tra le volontarie c’è Raffaella, che abbiamo intervistato.

