“Ho con me solo il passaporto”: podcast di Valerio Nicolosi

L’esodo dei profughi ucraini continua verso ovest: in due settimane sono più di 2 milioni quelli arrivati in diversi paesi. Tra di loro ci sono migliaia di studenti asiatici e africani che hanno fatto fatica a passare i confini. Molti di loro si trovano in Ungheria, a Budapest, dove un’associazione li sta assistendo. Tra le volontarie c’è Raffaella, che abbiamo intervistato. Dopo “Voci da Kiev sotto assedio” inizia con questa puntata “Fuga dall’Ucraina”, la nuova serie di podcast di Valerio Nicolosi.

Voci da Kiev sotto assedio | Podcast di Valerio Nicolosi

Nei podcast di Valerio Nicolosi da Kiev il racconto della guerra, dell’attacco della Russia, della resistenza dell’Ucraina. Valerio Nicolosi si muove tra un rifugio e il bunker in cui, con decine di persone, è costretto a scappare ogni volta che il suono delle sirene avverte la popolazione di Kiev di un allarme aereo. I podcast sono spesso interrotti, disturbati. Sullo sfondo si sentono i pianti dei tanti bambini che si sono rifugiati nello stesso luogo – che per motivi di sicurezza ovviamente non possiamo rivelare, con il nostro inviato. Un racconto in presa diretta di quanto sta accadendo a Kiev. Un racconto a volte quasi personale.

Così Kiev è precipitata nel buio della guerra | Reportage di Valerio Nicolosi

Il racconto del primo giorno di guerra. Di un giorno che finirà nei libri di storia. Il 24 febbraio 2022.

