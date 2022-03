Il treno per Varsavia: podcast di Valerio Nicolosi

Valerio Nicolosi, inviato di MicroMega, è ora in Polonia. In questa puntata ci racconta del viaggio degli ucraini verso nord.

Il treno che porta da Cracovia porta a Varsavia è pieno di famiglie ucraine. Famiglie che viaggiano anche con i loro animali domestici. Già prima di partire queste persone ricevono un sostegno: a Cracovia molte strutture ricettive hanno aperto le porte ai profughi. Nella stazione i volontari sono a disposizione di chiunque abbia necessità. Sono loro a indirizzare queste persone sui treni per Varsavia, snodo cruciale per l’esodo verso nord, verso la Germania e i Paesi Bassi.

Quando arriviamo a Varsavia l’accoglienza è ancora migliore, se possibile, rispetto a Cracovia. Decine i volontari al lavoro. Nella zona centrale della stazione sono stati allestiti degli stand per distribuire cibo, vestiti e dare informazioni. Tra loro c’è Orlando, originario della Repubblica Dominicana: vive a Ibiza e oggi è in Polonia per aiutare chi scappa dalla guerra.

