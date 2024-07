“In Messico con Frida Kahlo”, sottotitolo “L’autoritratto come geografia”, è un libro scritto da Paola Zoppi e pubblicato nella collana “Passaggi di dogana” di Giulio Perrone Editore. Non si tratta solo di una mappatura dei luoghi in cui ha vissuto l’artista, certo è anche quello. Ma molto di più. Un percorso lungo la vita di una donna che ha affrontato i gradi più estremi del dolore, ma anche quelli dell’amore e, attraverso il suo sentire e la sua presa di consapevolezza, ci ha lasciato dei quadri meravigliosi. Una donna che ha amato, rinnegato, dipinto anche in condizioni esacerbanti, senza mai perdere la connessione profonda col mondo che la circondava, sia che esso fosse Natura sia azione, anche perché ha toccato con le sue mani la Storia con la S maiuscola:

“Dalla finestra della casa Azul che dà su calle Allende, Frida vede sfilare tutta la tragicità di una guerra civile e questo segnerà l’immaginario dei suoi primi dieci anni di vita”

Rivoluzionaria, schierata dalla parte dei popoli, viaggiò, visse a New York ma anche in Europa, eppure la sua casa era il Messico. Ovunque poteva però dipingere la sua ambivalenza, il suo essere doppia e la sua indole si rifletteva nelle immagini da lei realizzate con la naturalezza delle cose che devono compiersi.

“La sua parte maschile risiede nel suo inconscio e determina la ricerca di indipendenza (artistica/economica), l’affermazione di sé, la caparbietà. Sarà decisa, sfrontata, con una forte sessualità. Il rosso che simboleggia le tensioni unisce e alterna l’ego e il tu, la spinta all’autodeterminazione e il bisogno di circondarsi degli altri: la famiglia, le amicizie, il proprio nucleo”.

Il rapporto di Frida con la morte resta costante e intimo. Dopo l’incidente – il famoso incidente che lederà per sempre la sua salute – lei sente la morte ballare attorno a sé. E quando, a quarantasette anni, è in procinto di esalare l’ultimo respiro, ha coscienza del fatto che questo la libererà da tanta sofferenza.

Prosegue, capitolo dopo capitolo, l’itinerario di una vicenda che è prima di tutto la storia emozionale di un’anima immensa. Paola Zoppi, giornalista torinese che vive in Val D’Aosta, è molto brava a condurci per mano lungo le varie tappe che segnarono l’esistenza così intensa di una pittrice che combatté fino all’ultimo coi propri demoni. I figli non avuti, le ingiustizie civili, il miraggio dell’amore, di cui il marito Diego Rivera incarna l’anelito più alto. Lo sposò due volte e riuscì a sublimare i numerosi tradimenti, anche se immaginiamo che una spina abbia pungolato comunque il cuore e non l’abbia mai abbandonata, fino alla fine. Una spina dovuta alla sua condizione, al tormento di un dolore costante, ma anche a quel marito sfuggente, la cui condotta ci fa in alcuni passaggi indignare (uno degli innumerevoli tradimenti avvenne con l’amata sorella di Frida!). Eppure, anche nel rapportarsi a una relazione così turbinosa, lei dimostrò la sua imprevedibilità e il suo travalicare, sempre, gli schemi imposti:

“Perché dovrei essere così sciocca e permalosa da non capire che le lettere, le tresche, le insegnanti di…inglese, le modelle gitane, le assistenti “di buona volontà”, le allieve interessate all’arte della pittura e le inviate plenipotenziarie da luoghi lontani sono solo avventure, e che in fondo io e te ci amiamo moltissimo, e anche se passiamo attraverso innumerevoli avventure, porte sbattute, insulti e lamenti a livello internazionale, continuiamo ad amarci? (…) Tutta la rabbia che ho ingoiato mi ha semplicemente fatto capire meglio che ti amo più della mia stessa vita, e che, se anche tu non mi ami allo stesso mondo, comunque un po’ mi ami – non è così?”

