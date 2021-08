Se vivevamo dove un popolo (non tutti)

cercava un Duce (o più)

e stomaci forti, una lista di vittime

invenzioni da urlo come la ghigliottina

la roccaforte di Caino nel deserto

una Kabul di faide, sosia di Robespierre

che sfidano a morra l’Altissimo

il male trafugato come il corpo di un rais

il passepartout dell’ignoranza

il suffragio dei maschi

per tenere le donne a casa,

nel loro regno…

Se vivevamo lì, nella certezza delle mancanze,

in un oblio armato di papaveri,

c’era poco da scrivere poesie.

Cosa vuoi scrivere o dire?

Il cuore è un pennino spuntato

il fegato un grosso fermacarte.

Come adesso.

Nel sogno e nel delirio

ripartono i Giochi senza frontiere

più splatter di sempre,

fantozziani e disturbanti come i salti dalle Torri

di fagotti disperati, ascensori di se stessi.

Altro che indice puntato verso il cielo,

calamita, parafulmine, ricetrasmettitore!

Tocca scalare gli aereoplani

afferrarsi alla carlinga con lo sturalavandini

decollare dalle insidie

congedarsi goccia a goccia

dal rubinetto che perde

tornare polvere, granello per granello

precipitare, aquilotti di paglia

mentre gli ex liberatori filmano l’accaduto

lo mostrano ai figli, i figli ai padri,

gli stessi che non hanno permesso

alle comparse in ciabatte

di cuocere nel proprio brodo, una vita fa.

(credit foto EPA/STRINGER)

