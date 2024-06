Giuditta Rescue Team: una mano tesa verso l’Ucraina

Nasce il Giuditta Rescue Team, un gruppo di volontari che opera in stretta collaborazione con associazioni locali in Italia e in Ucraina per far arrivare la solidarietà internazionale in quelle aree remote martoriate dal conflitto causato dall’invasione di Putin. Domenica 30 giugno un incontro sulla costruzione di reti per gli aiuti a Sagrate. Con il progetto della Carovana Solidale in Ucraina, il team dimostra ancora una volta che la solidarietà non conosce confini.

Nel cuore della crisi umanitaria che ha colpito l’Ucraina emerge una nuova forza dall’unione di un piccolo ma determinato gruppo di volontari: il Giuditta Rescue Team. Questa associazione è nata dall’ispirazione e dal coraggio di Ludovico Gualano che ha deciso di mettere in pratica i valori del soccorso e della solidarietà affrontando direttamente le sfide sul campo.

Domenica 30 giugno a Segrate si incontreranno con diverse realtà e organizzazioni in quello che vogliamo un luogo di confronto partecipato e inclusivo sul valore della solidarietà internazionale, sulla costruzione di reti per gli aiuti, con tutti coloro che solidarizzano con il popolo ucraino e la sua resistenza all’invasione.

Il viaggio di Ludovico è iniziato come una missione solitaria attraverso le zone di guerra dell’Ucraina trasportando medicinali, materiali di pronto soccorso e altri beni di prima necessità. Da Lviv a Kyiv ha distribuito aiuti umanitari, assistito nella ricostruzione dei villaggi liberati e soccorso gli animali domestici abbandonati. Questo impegno si è trasformato in una rete di collaborazioni che ha dato vita al Giuditta Rescue Team, un gruppo di volontari che opera in stretta collaborazione con associazioni locali sia in Italia che in Ucraina. La missione del Giuditta Rescue Team si distingue per la sua capacità di raggiungere le aree più remote e devastate dal conflitto, portando un aiuto concreto e immediato a chi ne ha più bisogno.

In collaborazione con l’Associazione Amicizia Italia-Ucraina di Cernusco sul Naviglio, il team ha avviato numerosi progetti di sostegno umanitario. Tra questi spicca la Carovana Solidale in Ucraina, un’iniziativa attualmente in fase di preparazione che si propone di portare cibo, cibo per animali, medicine, materiale medico sanitario e tattico, attrezzi da lavoro e dispositivi per l’energia come powerbank e generatori alla popolazione della capitale ucraina. La situazione in Ucraina è drammatica, con edifici residenziali, luoghi pubblici e infrastrutture gravemente danneggiati. Mentre i progetti istituzionali spesso non riescono a raggiungere le zone più isolate, l’intervento dei volontari del Giuditta Rescue Team diventa fondamentale. La loro presenza sul campo permette di offrire un supporto immediato e tangibile, rendendo la differenza per molte vite umane.

Il team non si ferma solo al soccorso delle persone. Un altro aspetto importante della loro attività è il soccorso degli animali domestici, spesso vittime dimenticate del conflitto. Spaventati, affamati e talvolta feriti, questi animali trovano rifugio grazie agli sforzi coordinati del Giuditta Rescue Team con le associazioni ucraine. Durante la prima missione, Ludovico ha collaborato con il Solidarity Collective a Kherson, contribuendo al soccorso degli animali colpiti dall’inondazione causata dall’esplosione della diga di Nova Khakovka.

Oltre al lavoro sul campo, il Giuditta Rescue Team ha lanciato diverse campagne di raccolta fondi e materiali. Attraverso il sistema del “carrello sospeso”, chiunque può donare materiali medici e medico-tattici essenziali per garantire cure vitali a chi ne ha più bisogno. Gli appelli del team non si limitano ai beni di prima necessità, ma includono anche attrezzi da lavoro, vestiti tecnici e dispositivi per l’energia, tutti elementi cruciali per sostenere la vita quotidiana nelle aree più colpite.

La missione del Giuditta Rescue Team continua grazie al sostegno di numerosi volontari e donatori, uniti dal desiderio di fare la differenza in un momento di grande difficoltà per il popolo ucraino. Con il progetto della Carovana Solidale in Ucraina, il team dimostra ancora una volta che la solidarietà non conosce confini. Anche nei momenti più bui, quando molti si girano dall’altra parte, il Giuditta Rescue Team offre speranza e aiuto concreto ad una popolazione sotto assedio da più di due anni.



CREDITI FOTO: A Milano in centinaia a corteo a 2 anni da invasione Ucraina, 24/feb/2024, ANSA / MICHELE NANA

