Governare senza Le Pen: impossibile ma necessario

È una cosa impossibile… ma è necessaria. Dopo l’ampia desistenza repubblicana che ha smorzato le speranze del Rassemblement national (anche se la sua vittoria resta possibile), i profeti privi di fantasia immaginano il peggio. Se Le Pen è in minoranza, dicono, dov’è la maggioranza? Cosa? Mettere insieme il Nouveau Front Populaire, il centro e la destra? Non ci pensate nemmeno! Come potrebbero trovare un accordo? Ridurre o aumentare le tasse? Rallentare l’immigrazione o accelerarla? Abbandonare il nucleare o svilupparlo? Scegliere la sicurezza o la libertà? Eccetera eccetera. Non sono d’accordo su nulla. Impossibile dunque.

Ma riflettiamo un attimo sull’altra soluzione: un’instabilità deleteria, una terribile impotenza, una crisi politica ogni due mesi, causata dal voto ripetuto di mozioni di censura o dal rifiuto di qualsiasi progetto di legge che contraddica il programma di uno o dell’altro. Lo scenario è verosimile. Ma quale sarebbe la sua conseguenza? Il ​​ghigno soddisfatto del Rassemblement national, che non avrebbe problemi a dire: “Vedi, il sistema ci esclude, contro la volontà del popolo, e non sa fare altro che creare disordine, confusione e inerzia”. E allora, forte di questa argomentazione, sostenuto da un’opinione pubblica disgustata da un balletto di politici senza capo né coda, il Rassemblement national preparerebbe tranquillamente l’ingresso di Marine Le Pen all’Eliseo. Coalizione impossibile dunque, ma necessaria! In assenza della quale i partiti repubblicani stenderebbero un tappeto rosso sotto i piedi della futura presidente.

Necessità fa legge, si dice. Anche la necessità repubblicana, che richiede soluzioni inedite per una situazione inedita. Emerge così uno scenario, meno improbabile di quanto sembri. Con la spada nelle reni – o sopra la testa, come Damocle – i leader del partito deciderebbero di assumersi le proprie responsabilità, cioè di governare, oppure di far governare una squadra (se non vogliono sporcarsi le mani), per non lasciare la Francia ferma e il Rassemblement national, come Raminagrobis, contento e pronto a inghiottire qualunque cosa gli capiti a tiro. Vale a dire ragionare non a partire dai rispettivi programmi, incompatibili, ma dai desideri espressi dai francesi: più sicurezza, più giustizia, più ascolto e democrazia, più ecologia ma più protezione, quantomeno.

Su queste semplici basi, è davvero impossibile sviluppare un programma di salute pubblica, in cui tutti, destra, centro e sinistra, imporrebbero parte dei loro progetti, accettando, in cambio, che gli altri facciano lo stesso? Politica di tranquillità pubblica, di pacificazione civile, di aiuto alle imprese, di serietà finanziaria, di aumento del potere d’acquisto delle classi popolari, di tassazione ragionevole dei più ricchi, di lotta razionale per il clima, di rafforzamento della scuola, di sostegno ai servizi pubblici, di accoglienza dei migranti ma in un sistema di gestione degli ingressi eccetera. Una politica che potrebbe essere approvata, anche se vi si ritrovano solo in parte, da Xavier Bertrand così come da Boris Vallaud, da François Bayrou così come da Marine Tondelier, da François Ruffin e François Hollande. Né rottura né immobilismo: un programma di difesa repubblicana che rassicuri i francesi e utilizzi questi tre anni per far avanzare la Francia, non secondo i progetti incompatibili dei partiti, ma secondo le aspirazioni di due francesi su tre.

Un compromesso, insomma, come ne esistono ovunque in Europa. Non alla maniera di Macron, dove un onnipresidente farebbe piombare le sue brillanti sintesi dall’Eliseo, ma un contratto di governo negoziato in Parlamento, dai rappresentanti eletti dal popolo, cioè da formazioni che rappresentano tutte insieme, stando a questo primo turno, due terzi dei francesi. Il presidente? Si adeguerà.

Naturalmente, essendo per sua natura minoritario all’Assemblée, un tale governo sarebbe alla mercé di una mozione di censura votata congiuntamente da Rassemblement national e France Insoumise. Ma in questo caso, queste forze estreme, stranamente alleate, si assumerebbero la responsabilità del disordine. Il popolo giudicherà poi alle elezioni presidenziali. Ma se questi estremi capissero che dal disordine perderebbero più di quanto ne guadagnerebbero, questa difesa repubblicana potrebbe funzionare. Potrebbe dare alla Francia, per tre anni, una tregua laboriosa e utile. Allora? Allora è un sogno, diranno gli eterni scettici. Forse. Ma l’alternativa è l’incubo Le Pen.

L’articolo è uscito originariamente su Le Journal.info il 3 luglio 2024 con il titolo “Gouverner sans Le Pen”. Traduzione a cura di Ingrid Colanicchia.

Crediti foto: Illustration of a campaign poster for the legislative elections of the far-right Rassemblement national (RN), showing Jordan Bardella (R) and Marine Le Pen (L), in Saint-Clement, Allier, on June 30, 2024. The RN and its allies won the first round of the elections, with 33,13 percent followed by the left-wing coalition Nouveau Front populaire (New Popular Front), 27,99 percent. (Credit Image: ANSA © Adrien Fillon/ZUMA Press Wire)

