Guerra Israele-Hamas: tutte le analisi e le opinioni

Autodifesa o vendetta? di Cinzia Sciuto

Certo che Israele ha diritto all’autodifesa. Ma la reazione a un atroce e ingiustificabile attacco terroristico non può che essere un’azione politica e di intelligence, non certo l’assedio e l’incessante bombardamento di un intero popolo.

Hamas va sradicato ma Netanyahu va processato. Basta “due pesi e due misure” di Enrico Grazzini

Perché, se l’organizzazione integralista islamica Hamas è considerata terrorista, Netanyahu, che per anni ha permesso e facilitato i finanziamenti ai terroristi di Hamas da parte del Qatar, non è processato come fiancheggiatore del terrorismo? Nessun grande intellettuale italiano ed europeo ha avuto il coraggio di denunciare l’appoggio di Netanyahu a Hamas, un fatto di gravità inaudita. Netanyahu, considerato ancora come capo di una democrazia occidentale, viene sempre messo al di sopra della legge e viene sempre assolto dai suoi peccati. Continuo a non capire come gli intellettuali italiani ed europei possano giustificare la colonizzazione degli uni e condannare l’invasione degli altri. È ipocrisia, conformismo, ignoranza, dogmatismo o malafede? Ma la legge, anche quella internazionale, non dovrebbe valere per tutti?

Hamas e Israele combattono anche attraverso il controllo dell’informazione di Checchino Antonini

L’informazione è un diritto, ma durate le guerre, e in particolare nel conflitto in corso tra Israele e Hamas, i giornalisti non solo sono impossibilitati a svolgere il loro lavoro ma vengono anche uccisi per impedire loro di diffondere le notizie.

Amnesty International accusa Israele: “Schiaccianti prove di crimini di guerra”

Amnesty International ha documentato gli attacchi illegali israeliani, che hanno causato perdite di civili e che rappresentano crimini di guerra. Sono state raccolte le testimonianze dei sopravvissuti, analizzate immagini satellitari e verificate fotografie e video per indagare sui bombardamenti aerei condotti dalle forze israeliane dal 7 al 12 ottobre.

Israele e Palestina: perché si nega la sofferenza dell’altro? di Monica Lanfranco

Hamas è un’organizzazione politica e religiosa che si oppone alla pace, all’uguaglianza e ad ogni altro valore universale sostenuto dalla sinistra. Pretende di incarnare oggi la lotta per l’emancipazione nazionale palestinese, ma ciò che mostra nelle sue azioni è solo un mortifero nichilismo, pieno di odio e di sete di vendetta. Di una narrazione diversa e coraggiosa, di un discorso pubblico che stenta a emergere, a sinistra così come dentro il movimento delle donne, abbiamo enorme bisogno.

Rete pace e disarmo: “Il 27 ottobre tutti in piazza per il dialogo tra i popoli israeliano e palestinese” di Redazione

L’unione delle associazioni pacifiste condanna il terrorismo di Hamas come le violenze di Israele sui cittadini di Gaza. Annuncia mobilitazioni in favore del cessate il fuoco e del rispetto del diritto internazionale.

Lettera aperta degli intellettuali israeliani contro l’insensibilità morale della sinistra globale di Redazione

Nell’appello la delusione nei confronti della sinistra globale che, secondo i firmatari, non ha solidarizzato totalmente con Israele condannando i crimini di Hamas.

La favola ipocrita dei buoni e cattivi in Palestina di Pierfranco Pellizzetti

Nell’alternanza di massacri, in cui una volta a subire sono gli israeliani e l’altra i palestinesi, il problema sembra essere diventato solo quello di attribuire a chi la patente di vittima; per – poi – certificarsi buoni sulla base di un palese calcolo delle convenienze.

Israele-Palestina: frammenti di analisi da una prospettiva laica di Cinzia Sciuto

Fra paragoni azzardati e messe alla gogna di voci dissonanti, la semplificazione è all’ordine del giorno nel dibattito sull’attuale fase della questione israelo-palestinese. Eppure, denunciare l’occupazione israeliana, rivendicare il diritto del popolo palestinese alla terra e contestualmente sottolineare il pieno diritto di Israele a vivere in pace e sicurezza, non solo è possibile, ma deve essere il nostro imperativo.

Volontari a Gaza, “Il Governo italiano ci ha abbandonati a noi stessi” di Rossella Guadagnini

I volontari italiani di Gazzella onlus parlano di una situazione insostenibile a Gaza per civili, anziani, donne e bambini nella città bombardata. Mancano corridoi umanitari e di sicurezza, elettricità, cibo e acqua potabile.

La democrazia a rischio in Israele e il silenzio palestinese sui crimini di Hamas di Paolo Flores d’Arcais

Troppe “sinistre” in Europa e negli Stati Uniti stanno dimenticando un punto cruciale del conflitto in corso, denunciato dallo scrittore israeliano David Grossman: “L’occupazione è un crimine, ma bloccare centinaia di civili, bambini, genitori, vecchi e malati e poi passare da uno all’altro per sparargli a sangue freddo, è un crimine più atroce. Anche nella malvagità esiste una gerarchia”.

I doveri dei giornalisti in tempi di guerra di Christian Elia

Mai come in queste ore le responsabilità dei media sono enormi e non si può ignorare l’influenza sulla percezione dei lettori che hanno notizie non – magari solo non ancora – verificate con cura.

Le scelte di Hamas, e quelle di Israele di Cinzia Sciuto

Il terrorismo jihadista di Hamas non giova alla causa del popolo palestinese. Certo, l’attacco senza precedenti a Israele non viene dal nulla, ma la storia non è fatta di catene di automatiche azioni e reazioni. Così come l’attacco di Hamas è stata una precisa scelta, tale è anche la risposta di Israele. E sta solo a Israele evitare un genocidio.