Guerra, pace, resistenza: dialogo fra Paolo Flores d’Arcais e Alessandro Gilioli

Dallo scoppio della guerra in Ucraina la sinistra internazionale, non solo in questo Paese, si è divisa e aspramente fronteggiata, spesso anche fuoriuscendo dal perimetro del rispetto verso le idee di chi la pensa diversamente. La guerra mossa dall’imperialismo grande-russo nei confronti di un territorio esplicitamente ritenuto parte della propria sfera d’egemonia ha scompaginato aspettative, certezze e atteggiamenti diffusi, mettendo in crisi il pacifismo da molti anni abituato a confrontarsi con l’imperialismo a stelle e strisce ma non a fare i conti con altri soggetti alla ricerca dell’esercizio di un pari dominio sulle popolazioni. In questo quadro, MicroMega ha preso una posizione molto netta a fianco della resistenza del popolo ucraino che il direttore della rivista Paolo Flores d’Arcais ha motivato e spesso rilanciato in una lunga serie di editoriali e lettere dall’impatto forte nella comunità intellettuale italiana.

Il passaggio della grande manifestazione del 5 novembre scorso a Roma, con una società democratica che infine dopo tanti anni si è ritrovata in piazza per la pace accogliendo voci e toni diversi senza ostracismi né scomuniche, ha messo le premesse per una discussione migliore come nei giorni scorsi notava Germano Monti dalle nostre pagine. Con questo spirito, in un passaggio del suo editoriale “Pace e crimini, buona fede e logica” all’indomani del corteo, Paolo Flores d’Arcais scriveva :

“La manifestazione per la pace di sabato scorso 5 novembre, animata da Cgil, Acli, Anpi, Arci, Agesci, Comunità di Sant’Egidio, con forte sigillo della Confederazione Episcopale Italiana (la lettura dal palco di piazza San Giovanni della lettera del suo presidente, S.E Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è stato un momento clou), è stata una grande, grandissima manifestazione. All’Esedra il primo striscione ha cominciato a muoversi verso le 13, alle 15 c’era ancora una notevole folla che non aveva potuto incolonnarsi. Una grande manifestazione, quasi gigantesca. Piena di entusiasmo, di buona volontà per la pace. Ma concretamente, al di là delle migliori intenzioni, per la pace o per la resa dell’Ucraina all’esercito di Putin, ai ceceni del boia Kadyrov, ai mercenari di Evgenij Prigožin (milizie Wagner)? Rivolta a uno qualsiasi dei partecipanti, giovane o vecchio, donna o uomo, credente o miscredente, una tale domanda avrebbe prodotto solo stupore, incomprensione, o sarebbe stata considerata una provocazione. […] Se l’Occidente fornisse oggi tutte le armi che l’Ucraina chiede, missili a più lunga gittata ed aerei, la guerra finirebbe in poche settimane, migliaia di persone avrebbero un futuro di vita, che invece saranno spente per sempre. Ma sul punto di essere costretto a ritirarsi Putin userebbe l’atomica, dice la migliore buona fede del giovane pacifista e dell’anziano. Che anche in questa estrema giustificazione di una conclusione di resa dell’aggredito all’aggressore rinuncia all’uso della ragione.”

Questa riflessione ha suscitato un commento del direttore di Radio Popolare Alessandro Gilioli, che sulla sua pagina pubblica in Facebook ha scritto: “Nel suo editoriale su MicroMega il direttore Paolo Flores d’Arcais – di cui ho stima da anni, per la sua dirittura e per altri motivi – scrive che «se l’Occidente fornisse oggi tutte le armi che l’Ucraina chiede, missili a più lunga gittata ed aerei, la guerra finirebbe in poche settimane».Ecco, forse è davvero questo il punto su cui noi pacifisti (e sì, anche Paolo lo è ed era in piazza a Roma) non riusciamo a trovare un punto di accordo.Io, come altri, semplicemente non penso affatto che sia come dice lui. Non penso che la guerra terminerebbe in poche settimane (e nel modo “giusto”, cacciando l’invasore) se riempissimo di altre, nuove e più potenti armi Kiev, tutte quelle che Zelensky chiede.Credo anzi che sarebbe una mattanza di anni e anni, sempre più sanguinosa, sempre più catastrofica per i civili, sempre più disumana – e questo anche al di là dei rischi nucleari.Chi ha ragione in queste previsioni di futuro? Paolo o io? Non lo sappiamo, è ovvio. Onestamente, né lui né io abbiamo basi oggettive e certe per gli opposti scenari che riteniamo probabili.Probabilmente Paolo pensa di me che io sono per la “resa” di Kiev, quando parlo di una possibile trattativa diplomatica; di sicuro io penso che lui confonda i desideri con la realtà – che desiderando fortemente una pace senza nemmeno una briciola di ingiustizia lo ritenga un obiettivo fattibile, e pure in poche settimane: mentre la realtà (a me) suggerisce che purtroppo così non è.” Viste le importanti questioni affrontate e la premessa non secondaria del rispetto reciproco e della correttezza con la quale sono state poste, la redazione di MicroMega ha proposto ai due direttori di confrontarsi sul tema in un’occasione pubblica. Siamo lieti che entrambi abbiano accettato e ci auguriamo che il loro confronto sia solo un primo momento di incontro cui ne possano seguire diversi, su questi e altri canali.

