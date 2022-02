Sto uscendo in questo momento dopo 39 ore di coprifuoco. Sono completamente solo in città, si sentono solo i rumori dei miei passi e delle cornacchie che volano. Questa è Kiev dopo quattro giorni di guerra. Per la terza notte si è combattuto per le strade. I carri armati russi sono arrivati alle porte di Kiev in poche ore. Da lì è iniziato uno stallo che rischia di essere davvero pericoloso. In questa città tutti sono pronti a combattere per difendere la capitale dall’invasione russa e quello che “giornalisticamente” mi sembra un dato da raccontare, è che barbieri, camerieri, impiegati sono pronti a combattere per difendere la propria casa.

Sulle motivazioni di questa guerra non voglio entrare in questo momento e in questa situazione e non voglio cavalcare la retorica dell’eroismo. Qui parliamo della vita delle persone di Kiev, una città spettrale che attende la prossima esplosione. E quella successiva.

