Guerra in Ucraina. Tutte le notizie sulla crisi con la Russia

Stanotte la Russia ha attaccato l’Ucraina, iniziando di fatto la guerra. Ripercorriamo attraverso i nostri approfondimenti le tappe e i momenti salienti di questa crisi.

La lunga notte di Kiev sotto assedio | di VALERIO NICOLOSI (inviato a Kiev)

Il rumore dei colpi di mortaio e delle esplosioni è sempre più vicino. La popolazione rifugiata sotto la metropolitana.

La guerra è iniziata. La Russia invade l’Ucraina | di VALERIO NICOLOSI (inviato a Kiev)

I colpi di artiglieria in piena notte. Le sirene d’allarme che iniziano a suonare alle 7.15. La gente in fuga dalla capitale. Il racconto da Kiev.

VIDEO | Il racconto in diretta da Kiev

Putin, la guerra in Ucraina e il ricorso alla storia | di FRANCESCO FILIPPI

Lo sfoggio retorico di Putin sta nel fatto che si crede ancora che la Storia “dia torto o ragione”.

Guerra in Ucraina: o l’Ue abbandona Maastricht o si disintegra | di ENRICO GRAZZINI

La minaccia di un conflitto nel cuore dell’Europa pone l’Unione davanti a un bivio. Perché lo scontro riguarda il “grande gioco” tra Usa, Russia e, appunto, Ue.

Perché la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina | di INGRID COLANICCHIA

Breve riepilogo dei passaggi che hanno condotto alla situazione attuale.

Da Brežnev a Putin | di FABIO BARTOLI E GIOVANNI SAVINO

Il crollo dell’Unione Sovietica e del blocco orientale ha avuto sulla Russia ripercussioni peculiari, diverse da quelle degli altri paesi al di là della cortina. La prospettiva non è stata infatti quella di un ritorno all’unità nazionale o alla democrazia ma la perdita di centralità nell’equilibrio mondiale, prospettiva per di più risucchiata nelle sabbie mobili di una crisi di identità sociale e culturale. Una situazione che l’attuale presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha saputo sfruttare a suo vantaggio, costruendovi il suo successo. Da MicroMega n. 6/2019

Crisi Ucraina? Un attacco all’Europa | di MICHELE MARTELLI

L’Unione Europea è stretta nella tenaglia di due potenze contrapposte che si fronteggiano dal fallimento del progetto “Russia terza gamba dell’Occidente”.

Ucraina, la guerra dei “cronies”: la politica mondiale ridotta gioco d’azzardo | di FABIO ARMAO

La Terza guerra mondiale buttata lì, en passant, tra uno spot e l’altro, minacciata senza alcuna reale consapevolezza da parte delle opinioni pubbliche.

Russia, Ucraina e il conflitto che non conviene a nessuno: “Ma la pace è ancora possibile” | di DANIELE NALBONE

Gli appelli delle ong e delle realtà che si battono per la pace: “Anche questa volta, le scelte della politica ignorano la salvaguardia della vita delle persone”.

Crisi Ucraina, così il movimento per la pace sta provando a riorganizzarsi | di DANIELE NALBONE

Da “grande assente” al necessario ritorno. Questo l’obiettivo del percorso che si sta costruendo per arrivare a una mobilitazione per la pace nella giornata di sabato 26 febbraio contro i venti di guerra che arrivano dall’Europa Orientale. Intervista ad Alessandro Marescotti di Peacelink.

Venti di guerra alle porte dell’Europa, il movimento per la pace dov’è? | di DANIELE NALBONE

Il fallimento del nuovo ordine mondiale e la crisi del movimento pacifista. Intervista a Giulio Marcon, voce storica del pacifismo italiano e fondatore della campagna Sbilanciamoci!

