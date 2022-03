Attraverso dieci parole, Valerio Nicolosi racconta un mese di guerra in Ucraina.

Assedio: una parola che ci riporta indietro nel tempo, alle guerre medievali o alla seconda guerra mondiale.

Sabotatori: sono figure a metà tra il mitologia e la realtà. Spesso evocati, qualche volta arrestati o uccisi, raramente efficaci, almeno in questa guerra.

Evacuazione e corridoi umanitari: termini entrati nel linguaggio comune, con riferimento al tentativo di far uscire i civili dalle zone sotto assedio.

No Fly Zone: a lungo chiesta da Zelensky, la no fly zone è una zona interdetta al volo, soprattutto per gli aerei russi.

Sanzioni: per gli appassionati di politica e di steri non sono una novità: Russia, Iran, Cina.

Resistenza: di popolo, quella delle molotov in strada e dei fucili distribuiti ai civili, chi si è arruolato, chi riempie i sacchi di sabbia sulla spiaggia di Odessa.

De-nazificazione: chi conosce l’Ucraina ha pensato subito al battaglione Azov, a Pravy sector e ai gruppi che elettoralmente valgono poco ma che hanno molto seguito.

Disertori: li abbiamo raccontati nel nostro podcast, sono gli uomini che provano a lasciare il paese illegalmente, vestendosi da donna o nascondendosi dentro le scatole dei giocattoli dei figli.

Esodo: non è stata utilizzata molto, però lo abbiamo fatto noi raccontandovi l’enorme flusso di persone, così grande e veloce che non ha precedenti nel mondo.

ASCOLTA SU SPREAKER – ASCOLTA SU SPOTIFY

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.